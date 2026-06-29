Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS
Anul trecut, peste 5,2 milioane de români s-au aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar 18,4% din populația rezidentă trăia în gospodării cu venituri sub pragul sărăciei, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
Conform statisticii, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) a fost de 27,4% în 2025, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de anul anterior. În valori absolute, este vorba despre aproximativ 5,2 milioane de persoane, cu 125.000 mai puține decât în 2024.
În același timp, 3,468 milioane de persoane, reprezentând 18,4% din populație, trăiau în gospodării ale căror venituri erau mai mici decât pragul stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent, conform Digi24.
Datele INS arată că rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților, de 18,7%, comparativ cu 18%. Cea mai mare incidență a sărăciei a fost înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, unde indicatorul a ajuns la 25,8%, urmați de copiii și adolescenții de până la 18 ani, pentru care rata sărăciei a fost de 23,6%.
Persoanele care trăiau în gospodării cu minori și tineri dependenți au fost, de asemenea, mai expuse riscului de sărăcie, rata ajungând la 21,2%, cu 6,7 puncte procentuale peste cea a persoanelor care locuiesc în gospodării fără copii.
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