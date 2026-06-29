Actualitate

Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS 

Anul trecut, peste 5,2 milioane de români s-au aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar 18,4% din populația rezidentă trăia în gospodării cu venituri sub pragul sărăciei, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Conform statisticii, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) a fost de 27,4% în 2025, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de anul anterior. În valori absolute, este vorba despre aproximativ 5,2 milioane de persoane, cu 125.000 mai puține decât în 2024.

În același timp, 3,468 milioane de persoane, reprezentând 18,4% din populație, trăiau în gospodării ale căror venituri erau mai mici decât pragul stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent, conform Digi24.

Datele INS arată că rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților, de 18,7%, comparativ cu 18%. Cea mai mare incidență a sărăciei a fost înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, unde indicatorul a ajuns la 25,8%, urmați de copiii și adolescenții de până la 18 ani, pentru care rata sărăciei a fost de 23,6%.

Persoanele care trăiau în gospodării cu minori și tineri dependenți au fost, de asemenea, mai expuse riscului de sărăcie, rata ajungând la 21,2%, cu 6,7 puncte procentuale peste cea a persoanelor care locuiesc în gospodării fără copii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

29 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 iunie 2026

De

COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 29 iunie 2026, alertele meteo pentru intervalul 29 iunie – 1 iulie 2026. În Alba și alte județe, Codul Roșu de caniculă va fi „dublat” temporar de Coduri Galben de furtuni. COD ROȘU […]

Citește mai mult

Actualitate

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, reacție acidă la adresa clasei politice: Acuză lipsa unui consens pentru formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

29 iunie 2026

De

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, reacție acidă la adresa clasei politice: Acuză lipsa unui consens pentru formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă” Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat luni clasa politică, afirmând că liderii partidelor evită organizarea alegerilor anticipate, dar, în același timp, nu reușesc să deblocheze procesul de formare a […]

Citește mai mult

Actualitate

Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română, pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

29 iunie 2026

De

Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română. pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet Astăzi, luni, 29 iunie 2026, pe Cod Roșu de caniculă, începe oficial etapa probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie–iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Examenul se desfășoară simultan în centrele de examen organizate […]

Citește mai mult