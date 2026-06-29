Aiudeanca Andreea Fleșer (Flash Basketball Zone Aiud) reprezintă România la FIBA European Women’s Basketball Summit! Onoare pentru Alba

Aiudeanca Andreea Fleșer (Flash Basketball Zone Aiud) reprezintă România la FIBA European Women’s Basketball Summit, în Slovenia! Onoare pentru Alba

Sportiva din Alba, implicată în diverse proiecte din Alba Iulia și Aiud, va fi prezentă în Slovenia, la Postojna, în perioada 7-11 iulie, fiind desemnată de Federația Română de Baschet!

Este o onoare pentru Alba, pentru baschetul din județ și un pas uriaș pentru ACS Flash Basketball Zone Aiud, Andreea Fleșer regăsindu-se și în constuirea noii echipe de baschet feminin CSM Unirea – CSU Alba Iulia

“Cu multă emoție și recunoștință vă împărtășesc o veste care înseamnă enorm pentru mine și pentru tot ceea ce construim împreună. Am fost desemnată oficial de către Federația Română de Baschet să reprezint România la FIBA European Women’s Basketball Summit 2026, unul dintre cele mai importante programe dedicate dezvoltării antrenoarelor din Europa. Pentru mine este o onoare. Pentru ACS Flash Basketball Zone Aiud este dovada că un proiect pornit din pasiune, muncă și implicare poate ajunge să fie remarcat la nivel european. În ultimii ani am ales să mă întorc acasă și să investesc în ceea ce cred că poate schimba generații: educația prin sport. Am avut bucuria să înființez ACS Flash Basketball Zone Aiud, să dezvolt proiectul Cupa “Nicușor Marcu”, să organizez evenimente sportive și educative, să lucrez alături de sute de copii, părinți, voluntari și parteneri și să contribui, pas cu pas, la dezvoltarea baschetului în județul Alba.

Acum urmează un nou pas. La acest summit voi avea ocazia să învăț de la unele dintre cele mai valoroase femei din baschetul european, să schimb experiențe, să creez legături și să descopăr idei noi pe care îmi doresc să le aduc acasă. Pentru că obiectivul meu rămâne același: să construim împreună un baschet mai bun pentru copiii din județul Alba.

Îmi doresc ca tot ceea ce voi învăța la Postojna să se transforme în proiecte, competiții, oportunități și experiențe mai valoroase pentru copiii care aleg să joace baschet. Mulțumesc Federației Române de Baschet pentru încrederea acordată. Mulțumesc tuturor celor care cred în proiectele pe care le dezvoltăm.

Mulțumesc comunității din Aiud, orașul în care am făcut primii pași. Mulțumesc comunității din Alba Iulia, locul în care am crescut ca jucătoare și unde astăzi am bucuria de a forma o nouă generație de sportive. Acest drum nu este doar despre mine. Este despre toți oamenii care cred că sportul poate schimba vieți. Ne vedem la FIBA European Women’s Basketball Summit 2026!”, a transmis printru mesaj postat în mediul online Andreea Fleșer.

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