VIDEO | Cum s-a petrecut tragedia din Bucerdea Grânoasă în care un minor și-a pierdut viața: Adolescentul a fost prins de rolele unei balotiere aflate în funcțiune
Cum s-a petrecut tragedia din Bucerdea Grânoasă în care un minor și-a pierdut viața: Adolescentul a fost prins de rolele unei balotiere aflate în funcțiune
Un minor de 17 ani și-a pierdut viața, luni, 29 iunie 2026, în localitatea Bucerdea Grânoasă, județul Alba, după ce și-a prins brațul într-o balotieră, în timp ce efectua lucrări agricole.
Din nefericire, leziunile suferite de acesta au fost incompatibile cu viața, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.
Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 13:30, prin 112, de către tatăl băiatului, un bărbat de 49 de ani din Bucerdea Grânoasă. La fața locului, oamenii legii au stabilit că minorul se afla pe un teren agricol din extravilanul localității, unde desfășura activități de balotare, iar în momentul în care ar fi alimentat utilajul cu ață, acesta era în funcțiune. Rolele utilajului i-au prins brațul drept și partea superioară a corpului, provocându-i răni fatale.
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Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iunie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cu privire la faptul că fiul său a fost prins de utilajul pentru balotat, în timp ce desfășura activități agricole.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Din primele verificări, a reieșit că un tânăr de 17 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce se afla pe un teren agricol situat în extravilanul localității Bucerdea Grânoasă și efectua activități agricole de balotare, ar fi alimentat utilajul cu ață pentru balotat, în timp ce acesta era în funcțiune. În aceste împrejurări, rolele pentru presarea nutrețului i-ar fi prins brațul drept și partea superioară a corpului, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.
Trupul neînsuflețit al tânărului urmează să fie transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, pentru efectuarea examenului necroptic.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.
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