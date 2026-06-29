Ştirea zilei

Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

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Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP

Veste bombă, luni, 29 iunie 2026: S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP!

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Judecătoria Alba Iulia a admis astăzi, luni, 29 iunie 2026, în Dosarul nr. 6033/176/2026 cererea formulată de Muncipiul Alba Iulia și a dispus suspendarea executării silite începute de Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia.

Executarea silită a fost începută în Dosarul de executare nr. 123/2026 al SCPEJ Morar& Asociații

 

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