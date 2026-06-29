Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP

Accident grav în Bucerdea Grânoasă: Persoană inconștiență după ce și-ar fi prins unul dintre membrele superioare la o balotieră Un minor de 17 ani și-a pierdut viața, luni, 29 iunie 2026, după ce și-a prins mână într-o balotieră. Din nefericire, medicii nu au reușit să îi salveze viața. Știrea inițială O persoană aflată în stare […]