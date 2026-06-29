VIDEO | Accident rutier la Alba Iulia: O persoană rănită după ce două autoturisme s-au lovit pe pasarela din Partoș. Trafic îngreunat

Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe pasarela din Partoș

Un accident rutier a avut loc luni, 29 iunie 2026, la Alba Iulia, zona pasarelă, dinspre Partoș. Două autoturisme s-au lovit, potrivit primelor informații disponibile.

Traficul rutier în zonă este îngreunat, iar o persoană a suferit leziuni corporale în urma evenimentului rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.

,,Traficul rutier este îngreunat pe raza municipiului Alba Iulia, zona Partoș, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, ar fi implicate două autoturisme și o persoană ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.”, potrivit IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE