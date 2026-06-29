Curier Județean

VIDEO | Accident rutier la Alba Iulia: O persoană rănită după ce două autoturisme s-au lovit pe pasarela din Partoș. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

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Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe pasarela din Partoș

Un accident rutier a avut loc luni, 29 iunie 2026, la Alba Iulia, zona pasarelă, dinspre Partoș. Două autoturisme s-au lovit, potrivit primelor informații disponibile.

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Traficul rutier în zonă este îngreunat, iar o persoană a suferit leziuni corporale în urma evenimentului rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.

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,,Traficul rutier este îngreunat pe raza municipiului Alba Iulia, zona Partoș, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, ar fi implicate două autoturisme și o persoană ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.”, potrivit IPJ Alba.

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