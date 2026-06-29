Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei
Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei
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COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 29 iunie 2026, alertele meteo pentru intervalul 29 iunie – 1 iulie 2026. În Alba și alte județe, Codul Roșu de caniculă va fi „dublat” temporar de Coduri Galben de furtuni. COD ROȘU […]
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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, reacție acidă la adresa clasei politice: Acuză lipsa unui consens pentru formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă” Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat luni clasa politică, afirmând că liderii partidelor evită organizarea alegerilor anticipate, dar, în același timp, nu reușesc să deblocheze procesul de formare a […]
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Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei
Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei Proba...
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