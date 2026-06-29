Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei

Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, programată inițial pentru marți, 30 iunie 2026, a fost reprogramată pentru miercuri, 1 iulie 2026, din cauza avertizării de Cod Roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Ministerul Educației Naționale a anunțat că decizia, cu caracter excepțional, a fost luată pentru a proteja sănătatea elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, dar și pentru a asigura condiții mai bune de desfășurare a probei.

Astfel, examenul scris la disciplina obligatorie a profilului – matematică sau istorie – va avea loc miercuri, 1 iulie, în loc de marți, 30 iunie.

Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv această probă, iar restul calendarului examenului național de Bacalaureat rămâne neschimbat. Proba la alegere a profilului și specializării este programată pentru 2 iulie, cea la Limba și literatura maternă pentru 3 iulie, iar afișarea rezultatelor este prevăzută pentru 7 iulie.

Ordinul de ministru care oficializează această modificare urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)