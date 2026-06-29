Bacalaureat 2026 | Doi candidați din Alba, eliminați de la proba de limba și literatura română: Peste 1.900 de elevi din județ au fost prezenți și aproape 50 de absenți
Bacalaureat 2026 | Doi candidați din Alba, eliminați de la proba de limba și literatura română: Peste 1.900 de elevi din județ au fost prezenți și aproape 50 de absenți
Doi candidați din Alba au fost eliminați din examen, luni, 29 iunie 2026, la proba scrisă de limba și literatura română a examenului de Bacalaureat.
Tinerii eliminați din examen provin de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia și Liceul Dr. Lazăr Chirilă Baia de Arieș.
Din totalul de 2.003 elevi înscriși pentru proba scrisă de limba și literatura română a examenului de Bacalaureat din județul Alba au fost prezenți 1.955. Astfel, au fost absenți 46 de elevi.
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Conform regulamentului de organizare, candidații eliminați pentru tentativă de fraudă nu mai pot susține probele examenului de Bacalaureat timp de două sesiuni consecutive.
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