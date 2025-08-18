Rămâi conectat

Sport

La Campionatul Interjudețean Under 13 vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

La Campionatul Interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu

La campionatul interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, competiție organizată în premieră de AJF Hunedoara, AJF Alba și AJF Sibiu, sunt prezente 10 echipe.

Citește și: În premieră, Campionat interjudețean Under 19, cu 6 echipe din Alba și două din Cluj

Alba are 6 participante, CSM Unirea Alba Iulia, Optimum GT Sport Alba Iulia, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia și Juniorul Aiud, Hunedoara – două participante (Stars Academy Călan și CFR Simeria) și Sibiu – două formații (Interstar Sibiu și Alba Sibiu),

Pot participa jucători născuți în anul 2013 și mai mici și pot fi folosiți maximum 4 jucători născuți după 31 august 2021 și pot evolua și fete din 2021 (maxim 3).

Sistemul de desfășurare este tur-retur, rezultând 18 etape. Jocurile se vor disputa, de regulă sâmbătă, iar orele de disputare inițială este 14.30 – Hunedoara, 12.00 – Alba și 16.00 – Sibiu.

Nu se contabilizează rezultatele jocurilor și nu vor fi întocmite clasamente. Se va respecta regula celor dpouă loturi (8+1, 8+1), cu 120 de minute durata jocului.

Campionatul va debuta pe 13 septembrie, prima etapă fiind CSȘ Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, Juniorul Aiud – Alma Sibiu, CFR Simeria – Stars Academy Călan, Interstar Sibiu – Optimul GT Sport Alba Iulia și Star Pro Optimum Alba Iulia – Școala de Fotbal Valea Frumoasei. În acest an se va juca până în 8 noiembrie, etapa a noua.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Campionatul Under 17-Under 16, cu 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

18 august 2025

De

Campionatul Under 17-Under 16 are 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba Asociația Județeană de Fotbal Alba va organiza Campionatul Juniorilor Under 17-Under 16, startul fiind prevăzut în 10 septembrie. Citește și: CSȘ Blaj, eliminare la penalty-uri, la Under 17, în etapa regională, după confruntarea cu CSȘ Brașovia Brașov În […]

Citește mai mult

Sport

S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

18 august 2025

De

S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start, competiția urmând a debuta în 22 septembrie Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj. Prima etapă este luni, 22 septembrie, iar ultima din toamnă se va disputa în 24 noiembrie (sunt 10 runde în […]

Citește mai mult

Sport

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, pe lista convocărilor pentru meciurile României cu Canada și Cipru

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

18 august 2025

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, și Andrei Rațiu, jucător originar din comuna Unirea, se regăsesc pe lista preliminară a convocărilor din străinătate pentru cele două partide pe care reprezentativa României le dispută în luna septembrie. Tricolorii au un joc amical cu Canada (vineri, 5 septembrie, ora 21.00, pe „Arena Națională”), una dintre gazdele Campionatului […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe: Anunțul hidrologilor

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Actualitateacum 4 ore

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 21 de ore

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale...
Ştirea zileiacum 23 de ore

VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor

Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad Un accident cu...
Curier Județeanacum 43 de minute

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată pentru 4 localități

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată Administrația Națională de Meteologie a emis o avertizare imediată Cod portocaliu de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 1 minut

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii Avem un Guvern care pare, astăzi, mai preocupat de...
Politică Administrațieacum 4 ore

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea