La Campionatul Interjudețean Under 13 vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu

La Campionatul Interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu

La campionatul interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, competiție organizată în premieră de AJF Hunedoara, AJF Alba și AJF Sibiu, sunt prezente 10 echipe.

Alba are 6 participante, CSM Unirea Alba Iulia, Optimum GT Sport Alba Iulia, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia și Juniorul Aiud, Hunedoara – două participante (Stars Academy Călan și CFR Simeria) și Sibiu – două formații (Interstar Sibiu și Alba Sibiu),

Pot participa jucători născuți în anul 2013 și mai mici și pot fi folosiți maximum 4 jucători născuți după 31 august 2021 și pot evolua și fete din 2021 (maxim 3).

Sistemul de desfășurare este tur-retur, rezultând 18 etape. Jocurile se vor disputa, de regulă sâmbătă, iar orele de disputare inițială este 14.30 – Hunedoara, 12.00 – Alba și 16.00 – Sibiu.

Nu se contabilizează rezultatele jocurilor și nu vor fi întocmite clasamente. Se va respecta regula celor dpouă loturi (8+1, 8+1), cu 120 de minute durata jocului.

Campionatul va debuta pe 13 septembrie, prima etapă fiind CSȘ Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, Juniorul Aiud – Alma Sibiu, CFR Simeria – Stars Academy Călan, Interstar Sibiu – Optimul GT Sport Alba Iulia și Star Pro Optimum Alba Iulia – Școala de Fotbal Valea Frumoasei. În acest an se va juca până în 8 noiembrie, etapa a noua.

