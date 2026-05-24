Sport

La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 minute

în

De

La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia | Semifinalele din 30 mai vor fi decise prin tragere la sorți

În urma rezultatelor din ultima etapă a play-off-ului Ligii 3, ultimele două promovate direct în Liga 2 sunt Cetatea Suceava, din Seria 1, și CSL Ștefăneștii de Jos, din Seria 2. Acestea se alătură promovatelor deja Știința Poli Timișoara, din Seria 4, și SCM Râmnicu Vâlcea, din Seria 3.

Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate”! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol”! Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”

Pe pozițiile secunde au terminat Şoimii Gura Humorului (S1, unde evoluează ex-uniristul Cătălin Golofca), SC Popeşti Leordeni (S2), Minerul Lupeni (S3) și Unirea Alba Iulia (S4). Acestea vor juca baraj de promovare în Liga 2 pentru a determina a cincea echipă care urcă în eșalonul superior. Echipele calificate la baraj vor fi împerecheate prin tragere la sorţi, prima extrasă din urnă, pentru fiecare meci în parte, urmând a fi gazda semifinalei respective. În ceea ce priveşte finala, echipa gazdă va fi echipa câştigătoare a primei semifinale, aşa cum au fost ele extrase din urnă la tragerea la sorţi a semifinalelor. Baraje semifinale se dispută în data de 30 mai 2026, iar finala are loc în data de 6 iunie 2026.

În Seria 1, CSM Suceava (4-0 acasă cu Sepsi Sf. Gheorghe 2) a terminat cu 3 puncte peste Șoimii Gura Humorului (1-1 cu KSE Târgu Secuiesc). În Seria 2, SC Popești-Leordeni (2-0 acasă cu Olimpic Zărnești) și CSL Ștefăneștii de Jos (4-0 în deplasare la Agricola Borcea) au terminat la egalitate de puncte, a doua având avantajul punctajului mai mare cu care a încheiat sezonul regular (49, respectiv 45). În Seria 3, bătălia decisivă s-a dat la Caracal, unde Minerul Lupeni a învins Universitatea Craiova 2, scor 3-0 și a depășit-o cu două lungimi!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 52 de minute

în

24 mai 2026

De

Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia Sportiva Denisa Mărcuș (16 ani), originară din Geomal (comuna Stremț), elevă la Luceul Teoretic Teiuș si legitimată la CSM Mediaș, a fost selectată pentru a participa la prestigiosul program „UCI-UEC Solidarity Projects 2026 – MTB Training Camp”, […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate”! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol”! Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

23 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate” și e la barajul de Liga 2! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol” |Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă” CSM Unirea Alba Iulia bate pentru al doilea an consecutiv la porțile Ligii 2, fiind calificată la barajul de […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO | Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

23 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj, scor 1-0! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!! CSM Unirea Alba Iulia este la barajul pentru promovarea în Liga 2, după victoria de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj, 1-0 (1-0), meciul decisiv de pe „Cetate, gol marcat de căpitanul Al. Giurgiu (43), din […]

Citește mai mult