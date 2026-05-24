La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia | Semifinalele din 30 mai vor fi decise prin tragere la sorți
În urma rezultatelor din ultima etapă a play-off-ului Ligii 3, ultimele două promovate direct în Liga 2 sunt Cetatea Suceava, din Seria 1, și CSL Ștefăneștii de Jos, din Seria 2. Acestea se alătură promovatelor deja Știința Poli Timișoara, din Seria 4, și SCM Râmnicu Vâlcea, din Seria 3.
Pe pozițiile secunde au terminat Şoimii Gura Humorului (S1, unde evoluează ex-uniristul Cătălin Golofca), SC Popeşti Leordeni (S2), Minerul Lupeni (S3) și Unirea Alba Iulia (S4). Acestea vor juca baraj de promovare în Liga 2 pentru a determina a cincea echipă care urcă în eșalonul superior. Echipele calificate la baraj vor fi împerecheate prin tragere la sorţi, prima extrasă din urnă, pentru fiecare meci în parte, urmând a fi gazda semifinalei respective. În ceea ce priveşte finala, echipa gazdă va fi echipa câştigătoare a primei semifinale, aşa cum au fost ele extrase din urnă la tragerea la sorţi a semifinalelor. Baraje semifinale se dispută în data de 30 mai 2026, iar finala are loc în data de 6 iunie 2026.
În Seria 1, CSM Suceava (4-0 acasă cu Sepsi Sf. Gheorghe 2) a terminat cu 3 puncte peste Șoimii Gura Humorului (1-1 cu KSE Târgu Secuiesc). În Seria 2, SC Popești-Leordeni (2-0 acasă cu Olimpic Zărnești) și CSL Ștefăneștii de Jos (4-0 în deplasare la Agricola Borcea) au terminat la egalitate de puncte, a doua având avantajul punctajului mai mare cu care a încheiat sezonul regular (49, respectiv 45). În Seria 3, bătălia decisivă s-a dat la Caracal, unde Minerul Lupeni a învins Universitatea Craiova 2, scor 3-0 și a depășit-o cu două lungimi!
