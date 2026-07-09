Curier Județean

VIDEO | Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

în

De

Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard

Un bărbat de 78 de ani din comuna Meteș este cercetat penal după ce ar fi ucis cu intenție o pisică, iar ulterior i-ar fi aruncat cadavrul peste gardul proprietății sale.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, în urma apariției, pe rețele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat ar fi aruncat o pisică peste gardul proprietății sale, la data de 9 iulie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au deplasat în comuna Meteș, județul Alba, la domiciliul bărbatului, pentru clarificarea tuturor aspectelor.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că, la data de 8 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, i-ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul și, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului. 

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 / „Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

9 iulie 2026

De

Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 / „Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!” Județul Alba ocupă locul al doilea la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026, conform rezultatelor inițiale publicate de Ministerul Educației. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Elemente de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

9 iulie 2026

De

Element de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor Pompierii din Alba Iulia intervin, joi seara, pe strada Vasile Goldiș din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba iulia intervine pentru îndepărtarea unor elemente de construcție in mun. Alba iulia str. Vasile […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cod galben de vijelie în Alba: Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

9 iulie 2026

De

Cod galben de vijelie în Alba: Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului  Meteorologii ANM au emis un cod galben de vreme rea în mai multe localități din județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Codul galben este valabil până la 21:25. Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, […]

Citește mai mult