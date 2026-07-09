VIDEO | Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard
Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard
Un bărbat de 78 de ani din comuna Meteș este cercetat penal după ce ar fi ucis cu intenție o pisică, iar ulterior i-ar fi aruncat cadavrul peste gardul proprietății sale.
Potrivit IPJ Alba, în urma apariției, pe rețele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat ar fi aruncat o pisică peste gardul proprietății sale, la data de 9 iulie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au deplasat în comuna Meteș, județul Alba, la domiciliul bărbatului, pentru clarificarea tuturor aspectelor.
Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că, la data de 8 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, i-ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul și, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.
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