30 noiembrie 2025 | La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului

La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului

Comunitatea din Aiud se pregătește pentru un moment cu puternică încărcătură istorică și emoțională, programat duminică, 30 noiembrie 2025. În centrul municipiului va fi inaugurat primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental, un simbol al identității și demnității naționale, rezultat al unui proiect mult așteptat de localnici.

Evenimentul va marca, totodată, sfințirea „Monumentului Eroilor Români și Victimelor Comunismului”, o inițiativă menită să cinstească memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și credința poporului român.

„Duminică vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și sufletească pentru întreaga comunitate”, transmit reprezentanții administrației locale, care îi îndeamnă pe locuitori să fie prezenți la ceremonie.

Programul oficial va începe la ora 15:30 și se va desfășura în prezența structurilor militare, a fanfarei militare, precum și a oficialităților locale și județene. Primăria precizează că evenimentul va include „Marșul tricolorului, intonarea Imnului Național, arborarea oficială a drapelului, cântece patriotice, alocuțiuni și o slujbă religioasă de sfințire”.

„Acest moment solemn este dedicat tuturor celor care și-au jertfit viața pentru libertatea, credința și viitorul poporului român.”, arată Primăria în mesajul adresat aiudenilor. Totodată, autoritățile lansează un apel către comunitate: „Vă așteptăm cu respect și recunoștință să fim împreună la această ceremonie deosebită”.

