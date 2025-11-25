30 noiembrie 2025 | La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului
La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului
Comunitatea din Aiud se pregătește pentru un moment cu puternică încărcătură istorică și emoțională, programat duminică, 30 noiembrie 2025. În centrul municipiului va fi inaugurat primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental, un simbol al identității și demnității naționale, rezultat al unui proiect mult așteptat de localnici.
Citește și: 5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități
Evenimentul va marca, totodată, sfințirea „Monumentului Eroilor Români și Victimelor Comunismului”, o inițiativă menită să cinstească memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și credința poporului român.
„Duminică vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și sufletească pentru întreaga comunitate”, transmit reprezentanții administrației locale, care îi îndeamnă pe locuitori să fie prezenți la ceremonie.
Programul oficial va începe la ora 15:30 și se va desfășura în prezența structurilor militare, a fanfarei militare, precum și a oficialităților locale și județene. Primăria precizează că evenimentul va include „Marșul tricolorului, intonarea Imnului Național, arborarea oficială a drapelului, cântece patriotice, alocuțiuni și o slujbă religioasă de sfințire”.
„Acest moment solemn este dedicat tuturor celor care și-au jertfit viața pentru libertatea, credința și viitorul poporului român.”, arată Primăria în mesajul adresat aiudenilor. Totodată, autoritățile lansează un apel către comunitate: „Vă așteptăm cu respect și recunoștință să fim împreună la această ceremonie deosebită”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară
13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară A rămas mai puțin de o săptămână până la Ziua Națională a României, 1 Decembrie, iar elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia se pregătesc intens pentru ceremoniile […]
VIDEO | Parada militară dedicată Zilei Naționale a României de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Ora, militarii străini participanți, repetiții și restricții de circulație
Parada militară dedicată Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia: Ora, militarii participanți, repetiții și restricții de circulație Unul dintre cele mai așteptate momente ale Zilei Naționale a României, sărbătorită și la Alba Iulia, este parada militară de 1 Decembrie. Acum câteva zile, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a participat la […]
DSP Alba: Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere în ultima săptămână în județ. Câte persoane au fost internate
DSP Alba: Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere în ultima săptămână în județ. Câte persoane au fost internate Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 25 noiembrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ. Potrivit reprezentanților DSP Alba, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate...
Reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”
Ministrul Sănătății anunță reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”...
Știrea Zilei
Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile
Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile propuse...
Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din Alba Iulia
Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din...
Curier Județean
FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară
13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la...
30 noiembrie 2025 | La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului
La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...