Klaus Iohannis își dorește o stare de alertă „mai suplă”: În fața unei boli ori ești precaut, ori ești prost. Ce măsuri ar trebui menținute

Iohannis a făcut un nou apel la parlamentari să voteze prelungirea stării de alertă, pentru că ”virusul încă este în comunitate” și a precizat că vor fi noi relaxări de la data de 15 iunie.

”Mesajul meu e același. Nu a dorit nimeni această epidemie această pandemie, ea a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta. eu sincer sunt foarte mulţumit că am avut o guvernare liberală cu care împreună am putut să gestionăm această epidemie. Vreau să resubliniez că autorităţile au făcut tot ce a trebuit şi am luat măsurile corecte şi în timp. Din păcate nu s-a terminat. Cu toţii ne am fi dorit să scăpăm în mai repede de epidemie. Şi astăzi din păcate avem peste 200 de noi cazuri, nu puteam să vorbim de fosta epidemie. Este încă în comunitate virusul şi pentru ca guvernul să aibă pârghiile necesare să ia măsurile atunci când se impun după părerea mea este nevoie de prelungirea stării de alertă. Eu nu îmi doresc să se prelungească starea de alertă cu actualele măsuri, ci una mai suplă, mai simplă.

Eu nu îmi doresc să se prelungească starea de alertă cu măsurile care acum sunt în vigoare, dar cu menținerea unor măsuri ca de exemplu portul măştii în interior, distanţarea, măsurile de igienă. Sunt nişte motive practice care ne fac să credem că trebuie să continuăm. Sigur, măsurile de relaxare pe care şi eu le am anunţat vor fi luate. Nu ne gândim să ne întoarcem în timp vrem să mergem mai departe dar trebuie să fim prudenţi şi pentru asta în continuare eu fac apel la parlamentari să înţeleagă că aici nu putem să ne târguim pe voturi. Este vorba de sănătatea oamenilor şi de o justă măsură, repet, o justă măsură”, a spus Klaus Iohannis.

Sursa: stiripesurse.ro