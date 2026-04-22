Kira Kiralina, din România, campioană internațională la frumusețe felină: Prin ce a impresionat ,,Ursoaica din Bucovina”
Scena internațională de iubitori de feline a fost impresionată de Kira Kiralina, un exemplar extraordinar din România.
Potrivit lui Adrian Dragotă, președinte Felis România, exemplarul românesc a reușit să își confirme statutul de campioană mondială și în 2026, într-un parcurs considerat de neoprit.
După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume, devenind Campioană Mondială FIFe, începutul anului 2026 a adus noi distincții importante.
„În februarie a fost aleasă cea mai frumoasă pisică din Europa, câștigând titlul de Central European Winner 2026 în Austria, iar weekendul trecut, în Danemarca, și-a reafirmat frumusețea la cel mai înalt nivel, devenind FIFe Scandinavian Winner 2026”, a declarat Adrian Dragotă, președinte Felis România.
Potrivit acestuia, titlul obținut în Scandinavia este unul dintre cele mai dificile din Europa, competiția fiind extrem de puternică: „798 de pisici înscrise, dintre care 212 doar în categoria ei”.
Regiunea scandinavă este recunoscută pentru tradiția sa îndelungată în creșterea și selecția felinelor.
„În spatele acestui trofeu stă o tradiție de peste 100 de ani a țărilor scandinave în creșterea și selecția felinelor, o zonă unde standardele sunt printre cele mai ridicate din lume”, a mai precizat Adrian Dragotă.
El susține că rezultatele obținute de Kira Kiralina confirmă nivelul la care a ajuns România în competițiile internaționale: „Reafirmarea frumuseții Kirei Kiralina într-un asemenea context competițional consolidează nivelul de excelență felină la care România a ajuns, prin pasiunea și munca crescătorilor săi, în doar două decenii”, scrie Adevărul.
