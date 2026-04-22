Kira Kiralina, din România, campioană internațională la frumusețe felină: Prin ce a impresionat ,,Ursoaica din Bucovina”

Scena internațională de iubitori de feline a fost impresionată de Kira Kiralina, un exemplar extraordinar din România.

Potrivit lui Adrian Dragotă, președinte Felis România, exemplarul românesc a reușit să își confirme statutul de campioană mondială și în 2026, într-un parcurs considerat de neoprit.

După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume, devenind Campioană Mondială FIFe, începutul anului 2026 a adus noi distincții importante.

„În februarie a fost aleasă cea mai frumoasă pisică din Europa, câștigând titlul de Central European Winner 2026 în Austria, iar weekendul trecut, în Danemarca, și-a reafirmat frumusețea la cel mai înalt nivel, devenind FIFe Scandinavian Winner 2026”, a declarat Adrian Dragotă, președinte Felis România.

Potrivit acestuia, titlul obținut în Scandinavia este unul dintre cele mai dificile din Europa, competiția fiind extrem de puternică: „798 de pisici înscrise, dintre care 212 doar în categoria ei”.

Regiunea scandinavă este recunoscută pentru tradiția sa îndelungată în creșterea și selecția felinelor.

„În spatele acestui trofeu stă o tradiție de peste 100 de ani a țărilor scandinave în creșterea și selecția felinelor, o zonă unde standardele sunt printre cele mai ridicate din lume”, a mai precizat Adrian Dragotă.

El susține că rezultatele obținute de Kira Kiralina confirmă nivelul la care a ajuns România în competițiile internaționale: „Reafirmarea frumuseții Kirei Kiralina într-un asemenea context competițional consolidează nivelul de excelență felină la care România a ajuns, prin pasiunea și munca crescătorilor săi, în doar două decenii”, scrie Adevărul.

Actualitate

VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

22 aprilie 2026

De

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la […]

Citește mai mult

Actualitate

Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

22 aprilie 2026

De

Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”  Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a spus că ,,eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”, în cadrul unei ședințe a partidului care a avut loc ieri, 21 […]

Citește mai mult

Actualitate

22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 aprilie 2026

De

22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri Meteorologii ANM au emis miercuri dimineața noi avertizări meteo, valabile în perioada 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00. În intervalul menționat vor fi precipitații mixte […]

Citește mai mult