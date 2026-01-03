Județul Alba, sub zăpadă: Suplimentarea echipajelor DEER din alte județe, asigurarea de apă potabilă și menajeră și sprijin pentru bolnavi și gravide, printre măsurile Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Județul Alba este sub zăpadă, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat sâmbătă o merie de măsuri pentru gestionarea situațiilor. Printre ele se numără și suplimentarea echipajelor DEER din alte județe, asigurarea de apă potabilă și menajeră și sprijin pentru bolnavi și gravide, printre măsurile.
Astăzi, 03 ianuarie 2025, ca urmare a situatiei actuale din județ, a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea gestionării eventualelor situațiile de urgență.
Ca urmare a ședinței CJSU, au fost adoptate următoarele măsuri:
-monitorizarea permanentă a persoanelor dializate, a femeilor gravide și a bolnavilor cronici pentru asigurarea transportului acestora spre centrele de dializă sau unitățile spitalicești, la nevoie sau preventiv, după caz;
-solicitarea de personal de către DEER – Sucursala Alba, de la județele limitrofe, pentru suplimentarea echipajelor de intervenție in vederea reluarii alimentării cu energie electrică în zonele afectate;
-ISU Alba a pus la dispoziție operatorului de distribuție de energie electrică un număr de 8 generatoare, 2 de mare putere (450Kva, 250Kva) și 6 de putere mică (10KW), ce vor fi folosite pentru alimentarea unor puncte de transformare vulnerabile, precum și a instalațiilor de pompare și tratare a apei. La nevoie, ISU Alba va solicita UAT-urilor, precum și județelor limitrofe suplimentarea cu generatoare electrice.
-asigurarea de către APA CTTA SA a transportului de apă potabilă, la nevoie, iar de către ISU Alba a transportului de apă menajeră;
-continuarea operționalizării întregii tehnici de intervenție ale SDN Alba, DJ Alba și SVSU de la toate UAT pentru intervenția susținută in vederea menținerii în stare de practicabilitate a drumurilor aflate în competență;
-monitorizarea cursurilor de apă de către SGA Alba in vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise pentru luarea măsurilor ce se impun, operativ;
-Direcția Silvică Alba și Garda Forestieră Județeană Alba vor sprijini intervenția de repunere a rețelei electrice in funcționare prin tăierea copacilor căzuți și a celor care sunt in pericol să cadă, degajare si asigurare accesului echipelor de intervenție;
-la nivelul ISU Alba grupa operativă rămâne activă, iar la nivelul subunităților operative a fost suplimentat personalul din tura liberă pentru a fi în măsură să intervină în cazul producerii unor situații de urgență;
-situația hidro-meteorologică înregistrată va fi monitorizată la nivelul fiecarui UAT vizat, urmând ca în funcție de evoluția situației, să fie dispuse măsuri operative atât la nivelul CJSU Alba cât și la nivelul CLSU;
-s-a dispus operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, cu reprezentanți din partea Instituției Prefectului – Județul Alba, ISU Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, DSP Alba, APA CTTA SA, DEER – Sucursala Alba, SDN Alba, Secția Drumuri Naționale Alba, Serviciu Administrarea Drumurilor Județene Alba, Centrul de întreținere și coordonare – Autostrada A1 și A10, Centrul Operațiunii Alba Orange România Comunication SA.
-atenționarea populației din zonele vulnerabile sau expuse riscului de producere a situațiilor de urgență, de către fiecare UAT prin grija primarilor si a SVSU;
-IPJ Alba va lua măsuri pentru dispunerea la nevoie de restricții temporare, parțiale sau totale de circulație pe drumurile publice în scopul desfășurării lucrărilor necesare pentru împrăstierea materialului antiderapant sau de deszăpezire, ori in scopul evitării ambuteiajelor rutiere;
-Unitătile administrativ-teritoriale împreună cu IJJ Alba, prin posturile de jandarmerie montană, și Salvamont Alba, prin echipele proprii, vor transmite informări operatorilor din turism și vor recomanda evitarea deplasarilor in zonele afectate, precum si analizarea posibilătii de sistare temporară a instalațiilor de transport pe cablu, acolo unde situația o impune.
-pregătirea pentru intervenție a SVSU și a utilajelor/mijloacelor avute la dispoziție pe plan local;
Vă informăm faptul că astazi, 03.01.2025, începând cu ora 22.00 până in data de 05.01.2025 ora 20.00, întreg județul Alba se va afla sub o avertizare meteorologică de Cod Galben ce vizează precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30-50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30-40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…25 cm.
La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
Facem un apel la spiritul civic al cetățenilor pentru curățarea trotuarelor, rigolelor și podețelor de acces spre proprietățile personale.
