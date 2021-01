Județul Alba a exportat cu aproape 15% mai puține mărfuri în primele 8 luni ale anului 2020, comparativ cu perioada similară din 2019: Importurile din perioada analizată au scăzut cu 11,4%

Datele statistice provizorii arată că în luna august a anului trecut valoarea exporturilor realizate de judeţul Alba a fost de 198.349.000 de euro, în scădere cu 12,1% faţă de exporturile realizate în iulie, dar cu 5,1% mai mare faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2019, ne-a informat directorul Direcției Regionale de Statistică Alba, Alin David. Potrivit sursei citate, valoarea importurilor în august 2020 a fost de 193.227.000 de euro, cu 2,4% mai mică decât cele realizate în iulie, dar în creștere cu 12,9% faţă de cele realizate în aceeași lună din 2019.

În primele 8 luni ale anului 2020, județul Alba a înregistrat exporturi în valoare de 1.448.399.000 de euro și importuri de 1.288.635.000 de euro. Faţă de perioada de referință din 2019, exporturile au fost mai mici cu 252.913.000 de euro (-14,9%), iar importurile cu 165.448.000 de euro (-11,4%).

Judeţul Alba deţinea o pondere de 3,7% din valoarea totală a exporturilor României realizate între 1 ianuarie și 31 august 2020, importurile având o pondere de 2,6%. Analizând structura exporturilor în primele 8 luni ale anului 2020 pe principalele grupe de mărfuri, se remarcă o pondere mai mare a următoarelor grupe: mijloace de transport (64,7%), maşini, aparate şi echipamente electrice (10,6%), lemn şi articole din lemn (7,4%). Faţă de primele 8 luni ale anului 2019, s-au înregistrat scăderi la toate secţiunile cu ponderi semnificative, astfel : mijloace de transport (-10,3%), lemn şi articole din lemn (-11,9%), maşini, aparate şi echipamente electrice (-27,0%).

Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total sunt deţinute de: mijloace de transport (43,3%), maşini, aparate şi echipamente electrice (24,2%), metale comune și articole din acestea (9%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (6%) și animale vii, produse de origine animală (3,5%). Creşteri ale importurilor faţă de perioada similară din 2019 s-au înregistrat doar la animale vii, produse de origine animală (+26,3%), iar scăderi se disting la metale comune şi articole din acestea (-24,8%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (-15,3%), mijloace de transport (-10,9%), maşini, aparate şi echipamente electrice (-7,4%).

În primele 8 luni din 2020, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 159.764.000 de euro, cu 35,4% mai mic însă decât în perioada similară din 2019 (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în această perioadă fiind de 247.229.000 de euro). Cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la: mijloace de transport (+379.671.000 euro), lemn şi articole din lemn (+81.205.000 euro), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă și alte materiale similare (+28.853.000 euro), încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare (+23.048.000 euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+23.371.000 euro).

Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: mașini, aparate și echipamente electrice (-157.871.000 euro), metale comune şi articole din metal (-99.912.000 euro), instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale (-65.770.000 euro), animale vii și produse animale (-26.302.000 euro), produse ale industriei chimice (-16992.000 euro). Judeţul Alba se află pe locul 10 la exporturi şi pe locul 12 la importuri la nivel național după valoarea celor doi indicatori.

În cele 8 luni analizate, principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului au fost: la export: Germania (73,4%), Italia (7,1%), Ungaria (4,8%), iar la import: Germania (68,4%), Ungaria (7,3%), Austria (3,8%), mai arată raportul DRS Alba.