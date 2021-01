FOTO ȘTIREA TA| Magazinele mici dau FALIMENT rând pe rând, în Alba Iulia. Câte locuri închise a văzut o femeie din oraș, într-o simplă plimbare

Tot mai multe magazine mici se închid în Alba Iulia, și, odată cu ele, spiritul micilor întreprinzători dispare încet.

În schimb, din ce în ce mai multe magazine mari sunt pe punctul de a fi deschise, inclusiv două centre comerciale mari care urmează sa fie inaugurate în viitor.

Pandemia de Coronavirus a reprezentat un impas în dezvoltarea acestor mici afaceri, fiind închise pentru o perioadă de timp în care cumpărătorii și-au simțit lipsa.

Într-o postare publicată în mediul online, Nicol Rus, cea care deține magazinul Nicole Fashion și-a exprimat dezamăgită părerea despre închiderea micilor magazine din Alba Iulia, zona Cetate. Aceasta încurajează cetățenii acestui oraș să viziteze și magazinele mici, astfel ajutând la menținerea acestora deschise.

„Trist, oare asta ne așteaptă pe noi, cei cu magazine mici? Și am facut doar o mică plimbare de la magazin până la Cinema Dacia…sunt de 25 de ani pe acest bulevard dar atâtea spații goale nu am mai văzut. De aceea dragelor vă rog să vizitați magazinele mici din orașul nostru! Dacă nu o să rămână doar Lidl, Kaufland și alte cele… în oras. Cu drag, a voastră Nicol Fashion.”, a scris antreprenoarea din Alba Iulia, pe pagina sa de socializare.