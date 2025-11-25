Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu

Adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia, întrunită luni, 24 noiembrie 2025, a decis în unanimitate să solicite Consiliului Superior al Magistraturii emiterea unui aviz negativ asupra proiectului de lege referitor la modificările legislative din domeniul pensiilor de serviciu.

Magistrații au argumentat că proiectul legislativ continuă să încalce deciziile Curții Constituționale a României (CCR) și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), motiv pentru care consideră că acesta nu poate fi susținut în forma actuală.

Potrivit informațiilor transmise după ședința de luni, judecătorii consideră că anumite prevederi ale proiectului nu respectă principiile de independență a justiției și securitate juridică, aspecte esențiale menționate în hotărârile CCR și CJUE. În consecință, magistrații solicită CSM să adopte o poziție fermă și să respingă inițiativa legislativă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI