Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu
Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu
Adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia, întrunită luni, 24 noiembrie 2025, a decis în unanimitate să solicite Consiliului Superior al Magistraturii emiterea unui aviz negativ asupra proiectului de lege referitor la modificările legislative din domeniul pensiilor de serviciu.
Magistrații au argumentat că proiectul legislativ continuă să încalce deciziile Curții Constituționale a României (CCR) și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), motiv pentru care consideră că acesta nu poate fi susținut în forma actuală.
Potrivit informațiilor transmise după ședința de luni, judecătorii consideră că anumite prevederi ale proiectului nu respectă principiile de independență a justiției și securitate juridică, aspecte esențiale menționate în hotărârile CCR și CJUE. În consecință, magistrații solicită CSM să adopte o poziție fermă și să respingă inițiativa legislativă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe o stradă din oraș: Victima a ajuns la spital
VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe stradă: Și-a băgat victima în spital Un tânăr de 26 de ani, a fost reținut, pentru 24 de ore, după ce a bătut un bărbat, de 34 de ani, pe o stradă din Cugir. Mai exact, acesta s-a îmbătat […]
Comunicat | Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu Astăzi, 24.11.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de […]
ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 17-21 noiembrie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 8.000 lei și au acordat 15 avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de acţiuni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România. Pentru ce vor plăti în plus
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România Locatarii din România se confruntă cu facturi mai...
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat Ministerul Muncii...
Știrea Zilei
Marșul Unirii 2025, de Ziua Națională la Alba Iulia, organizat de George Simion: Traseul, modificat din cauza lucrărilor și a intrării prea mici la Poarta a III-a
Marșul Unirii 2025, de Ziua Națională la Alba Iulia, organizat de George Simion: Traseul, modificat din cauza lucrărilor și a...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 noiembrie 2025: 594 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 noiembrie 2025: 594 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe o stradă din oraș: Victima a ajuns la spital
VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe stradă: Și-a băgat victima...
Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu
Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu Adunarea...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...