Joi, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile Cupei CEV | Echipa din „Mica Romă”, meciul 100 în Europa!

Joi, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena, | Echipa din „Mica Romă”, la meciul 100 în Europa!
Joi, 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena este disputa dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, duelul românesc din sferturile de finală ale Cupei CEV, manșa tur (ora 18.00, în direct pe TVR Sport). Este o confruntare specială pentru campioana din „Mica Romă” care va celebra în fața fanilor meciul 100 în Europa, traseu început acum mai bine de 11 ani!
Cele două rivale la supremația internă se confruntă, în premieră, într-o competiție continentală. Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, aflate într-o concurență acerbă în ultimii ani, au parte de 4 dueluri directe în 3 săptămâni, în semifinalele Cupei României și sferturile competiție continentale (returul este la București, miercuri, 25 februarie).
*Blajul, al treilea duel românesc în CEV
Campioana României este la al treilea duel românesc în Cupa CEV, precedentele fiind în semifinale celei de-a doua întreceri europene. Adversare i-au fost, Știința Bacău (un dublu 3-0, returul la Sibiu), în 2019, și CSM Târgoviște (3-0 și 3-1 în returul de la Tg. Mureș), în 2023.
Volei Alba Blaj are ascendent moral față de formația condusă de Giovanni Caprara, grație revenirii senzaționale de săptămâna trecută, în deplasare, în semifinalele Cupei României, la Voluntari, unde a câștigat după o „remontada” de la 0-2 și 21-23 în al treilea parțial. S-a consemnat a doua victorie directă din acest an, precedenta fiind în 11 ianuarie, în minimum de seturi, acasă, în prima etapă a anului în Divizia A1.
Volei Alba Blaj este la primul meci din acest sezon în Cupa CEV, venită din grupele Ligii Campionilor. Într-o grupă imposibilă, cu coloșii VakifBank Istanbul și Savino Del Bene Scandicci, reprezentanta României a tranșat în favoarea sa „afacerea în doi” cu Volero Le Cannet (un 3-1 dramatic, acasă, acum două săptâmâni) și a ajuns în sferturile CEV, întrecere unde anul trecut a fost finalistă.
CSO Voluntari, rivala grupării din Ardeal, a avut parte de un traseu solid în Cupa CEV. Ilfovencele au trecut pe rând de CD Heidelberg (Spania), un dublu 3-1 (în „16”-imi de finală); VbB Suhl (Germania), în optimi, cu mari emoții (1-3, 3-0 și 15-10 în setul de aur); și Moya Radomka Radom (Polonia), 3-2 în deplasare și 3-1 (în play-off). Echipa calificată din această dublă va întâlni, în semifinale (11, 18 martie) pe învingătoarea dintre Levallois Paris SC și Galatasaray Istanbul, mai vechea noastră cunoștință.
Foto: Volei Alba Blaj
