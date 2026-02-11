În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana, victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!!
În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana a reușit victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!!
În manșa tur a semifinalelor Cupei României, Volei Alba Blaj a învins în deplasare, după ce a întors neverosimil rezultatul, scor 3-2 (17-25, 25-27, 25-23, 25-19, 15-8), pe CSO Voluntari, într-un duel dramatic, încărcat de suspans, al rivalelor la supremația internă.
Citește și: Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena!
O victorie de senzație pentru campioana României, după un meci epuizant, Volei Alba Blaj impunându-se la finele unei reveniri fabuloase de la 0-2 la seturi și 21-23 în al treilea parțial, cu cubaneza Evilania Martinez în rol de revelație (a intrat în setul al treilea)! În tie-break, Blajul a dominat categoric și a încheiat cu stil o revenire de mare echipă și o răsturnare spectaculoasă de situație!
Volei Alba Blaj se va mai duela cu rivala în dubla din sferturile de finală ale Cupei CEV, primul meci joi, 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena.
Un prim set dominat clar de gazde, care au pus mari probleme cu serviciul. În al doilea parțial echilibrul a fost la putere, rezultând un final palpitant. În fapt momentul psihologic al contruntării, fiecare combatantă anulând câte o minge de set (mai întâi Blajul la 23-24 și apoi CSO Voluntari la 24-25) și s-a făcut 2-0 pentru vicecampioană, care avea ascendent moral.
În al treilea set, unul cu multe oscilații, Blajul a condus cu 20-16, însă a fost egalată la 20, pe un alt fond de cădere, cu 6 puncte la rând realizate de CSO Voluntari, care s-a desprins la 22-20! Iar s-a ajuns la un final pe muchie de cuțit, de la 23-21 pentru gazde, făcându-se 23-25, într-o derulare neverosibilă a evenimentelor, cu căderi de ambele părți. Blajul a crescut nivelul, a controlat autoritar al patrulea parțial și a egalat situația.
Calificarea în ultimul act de va decide în 4 martie, în „Alba Blaj” Arena, când Volei Alba Blaj are nevoie de o victorie 3-0, 3-1, dar poate să piardă 2-3 și apoi să-și adjudece „setul de aur”.
Un meci care a durat 124 de minute, cele mai multe puncte fiind realizate de Ariana Pîrv – 20 și Vittoria Piani – 19, respectiv Van de Vosse – 18 și Radosova – 16
Cele două contracandidate din ultimii ani la supremația internă sunt adversare în 4 rânduri în următoarele 3 săptămâni, făcând alternativ schimb de roluri, în postura de gazde.
Se vor înfrunta în semifinalele Cupei României, returul fiind în „Alba Blaj” Arena, miercuri, 4 martie, iar acestei duble care va stabili finalista Cupei României se mai adaugă o alta, în sferturile de finală ale Cupei CEV, intercalată între jocurile din Cupa României, joi, 19 februarie la Blaj – turul, și miercuri, 25 februarie – returul, astfel că România va avea o semifinalistă în competiția continentală!
Foto: Volei Alba Blaj
