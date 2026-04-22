Jocurile de noroc vor fi interzise în municipiul Aiud: Când se va lua decizia

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 23 aprilie 2026 (ora 14.00) a Consiliului Local Aiud se află și un proiect de hotărâre privind interzicerea unor activități de jocuri de noroc pe raza UAT – Municipiul Aiud.

Ce prevede proiectul de hotărâre?

Principalele prevederi cuprinse în proiectul de hotărâre sunt:

Art. 1. Pe teritoriul unității administrativ teritoriale – Municipiul Aiud se interzice organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc, astfel cum sunt definite la art. 3, coroborat cu prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 77/24.06.2009, cu excepția celor prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. (a) și (b) din O.U.G. nr. 77/24.06.2009.

Art. 2. Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 3. Operatorii care organizează și exploatează activitățile de jocuri de noroc prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. (a) și (b) din O.U.G. nr. 77/24.06.2009 vor putea funcționa numai în baza autorizației de funcționare emise conform Regulamentului local de reglementare a activităților de jocuri de noroc de pe raza Municipiului Aiud.

Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se emit autorizații de funcționare pentru activități de jocuri de noroc, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG nr. 77/2009 privind exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare pe teritoriu municipiului Aiud.

Art. 5. Prin derogare de la prevederile Art. 4, ulterior adoptării Regulamentului local de reglementare a activităților de jocuri de noroc de pe raza Municipiului Aiud, se vor putea emite autorizații de funcționare operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) și b) din OUG 77/2009.

