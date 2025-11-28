Jandarmii din Alba, Mureș și Timișoara, la datorie la Alba Iulia de Ziua Națională. Jandarmii montani, prezenți pe traseele turistice. Recomandări pentru populație

Peste 650 de jandarmi vor acționa în Municipiul Alba Iulia și în județul Alba, pentru a asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie.

Vom fi sprijiniți de colegii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș, ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, care vor acționa alături de noi pentru buna desfășurare a tuturor manifestărilor.

Ne dorim ca toți cei care aleg să fie alături de noi, în orașul denumit generic „a doua capitală a României”, să se bucure de evenimente într-un mediu bine organizat și protejat.

Pentru participanții la evenimente, recomandăm să supravegheze copiii în zonele aglomerate, să evite înghesuiala în apropierea dispozitivelor de ordine, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să acorde atenție bunurilor personale și să nu blocheze căile de acces sau zonele destinate intervențiilor. Totodată, îi încurajăm să își planifice din timp deplasarea și să evite consumul excesiv de alcool.

Pe lângă misiunile din municipiul reședință de județ, jandarmii montani de la posturile montane Șugag, Arieșeni și Roșia Montană vor fi prezenți pe traseele turistice și în zonele montane frecventate în această perioadă. Aceștia desfășoară zilnic activități de patrulare, informare și intervenție, având un rol esențial în sprijinirea turiștilor și în gestionarea riscurilor specifice sezonului rece.

Pentru a preveni incidentele, recomandăm turiștilor să plece la drum doar cu echipament adecvat sezonului rece, cu îmbrăcăminte stratificată și încălțăminte cu aderență bună. Autoturismele utilizate în zona montană trebuie să fie echipate corespunzător: anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată, cabluri de pornire, material antiderapant, nivel adecvat de carburant, precum și o baterie verificată.

Este importantă parcurgerea exclusivă a traseelor marcate și evitarea rutelor nemarcate, unde vizibilitatea redusă sau terenul acoperit de zăpadă poate crește riscul de rătăcire. Persoanele care folosesc ATV-uri sunt rugate să rămână pe traseele special destinate acestor vehicule și să evite zonele izolate, unde pot apărea blocaje sau împotmoliri.

Recomandăm ca deplasările pe munte să nu fie făcute individual. Anunțarea familiei cu privire la traseul ales și ora aproximativă a întoarcerii este esențială. Le sugerăm turiștilor să aibă apă, o sursă de lumină, telefonul încărcat și, ideal, o baterie externă. În cazul apariției unor dificultăți, cea mai sigură decizie este rămânerea pe loc și solicitarea sprijinului jandarmilor montani.

Pentru orice situație de risc sau pentru solicitarea sprijinului, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze direct echipajelor de jandarmi aflate în teren.

Vă dorim să petreceți aceste zile în siguranță, cu liniște și cu bucuria cuvenită Zilei Naționale a României.

La multi ani, romani! La multi ani, Romania!

