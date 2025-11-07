Rămâi conectat

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 8–9 noiembrie. Vor asigura ordinea la mai multe evenimente sportive

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 8–9 noiembrie. Vor asigura ordinea la mai multe evenimente sportive

Jandarmii albaiulieni, la datorie în acest sfârșit de săptămână, 8-9 noiembrie, pentru siguranța evenimentelor sportive. 

Mai exact, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor fi prezente și în acest sfârșit de săptămână la o serie de competiții sportive care se vor desfășura în județul nostru, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și buna desfășurare a evenimentelor.

Astfel, jandarmii vor acționa:

  • la baza sportivă „Pielarul” din Municipiul Sebeș, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele CS Universitar Alba Iulia și CS Timișul Șag;
  • pe stadionul „Metalurgistul” din Cugir, unde se va disputa partida din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia;
  • la Sala Polivalentă din Municipiul Blaj, unde se va desfășura meciul de volei din cadrul Diviziei A1 Feminin, dintre echipele CSM Volei Alba Blaj și CS U Cluj.
  • Jandarmii vor fi prezenți în proximitatea arenelor sportive pentru prevenirea oricăror incidente și pentru menținerea unui climat de siguranță la aceste competiții.
  • Recomandăm spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulamentele interne ale organizatorilor, pentru ca aceste evenimente sportive să se desfășoare într-o atmosferă civilizată și de fair-play.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cum s-a petrecut tragicul accident în care un tânăr de 35 de ani și-a pierdut viața: Adrian s-a răsturnat cu un tractor în timp ce lucra

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

7 noiembrie 2025

De

Cum s-a petrecut tragicul accident în care un tânăr de 35 de ani și-a pierdut viața: Adrian s-a răsturnat cu un tractor în timp ce lucra Tragicul accident în care Adrian, un tânăr de 35 de ani, și-a pierdut viața s-a petrecut în timp ce acesta efectua activități gospodărești, ieri, 6 noiembrie.  Din păcate, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier în Alba: Un tânăr de 23 de ani, rănit după ce a intrat cu un motociclu într-o mașină condusă de un sebeșan la Gârbova

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

7 noiembrie 2025

De

ACCIDENT rutier la Gârbova: Un tânăr de 23 de ani, rănit după ce a intrat cu un motociclu într-o mașină condusă de un sebeșan Un accident rutier a avut loc joi după-masa la Gârbova. Un tânăr de 23 de ani a fost rănit după ce a intrat cu un motociclu într-o mașină condusă de un […]

Citește mai mult

Curier Județean

Acțiune e-SIGUR pe drumurile din Alba: Șoferii sunt avertizați să respecte limitele de viteză

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

7 noiembrie 2025

De

Acțiune e-SIGUR pe drumurile din Alba: Șoferii sunt avertizați să respecte limitele de viteză Polițiștii rutieri acționează vor acționa mâine, 8 noiembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

ÎCCJ a decis definitiv sechestrul pe acțiunile Gabriel Resources pentru recuperarea cheltuielilor din arbitrajul Roșia Montană

ÎCCJ a decis definitiv sechestrul pe acțiunile Gabriel Resources pentru recuperarea cheltuielilor din arbitrajul Roșia Montană Înalta Curte de Casație...
Actualitateacum 4 ore

Victimele violenței domestice scapă de taxa de timbru la divorț și partaj. Camera Deputaților a adoptat legea, care le oferă și subvenții, ajutor de chirie și vouchere pentru mame

Victimele violenței domestice scapă de taxa de timbru la divorț și partaj. Camera Deputaților a adoptat legea Camera Deputaților, în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Piața volantă din Alba Iulia s-a mutat în parcarea de lângă stadionul ,,Cetate”. Părerile cumpărătorilor sunt împărțite: ,,,,Mai spațios locul, mai bine organizată”

Piața volantă din Alba Iulia s-a mutat în parcarea de lângă stadionul ,,Cetate”. Părerile cumpărătorilor sunt împărțite: ,,,,Mai spațios locul,...
Ştirea zileiacum 5 ore

Drumul județean 107 M, din comuna Livezile, urmează să fie modernizat. Ce lucrări cuprinde proiectul

Drumul județean 107 M, din comuna Livezile, urmează să fie modernizat. Ce lucrări cuprinde proiectul Proiectul „Realizare acostamente, șanțuri, trotuare...

Curier Județean

Curier Județeanacum 47 de minute

Cum s-a petrecut tragicul accident în care un tânăr de 35 de ani și-a pierdut viața: Adrian s-a răsturnat cu un tractor în timp ce lucra

Cum s-a petrecut tragicul accident în care un tânăr de 35 de ani și-a pierdut viața: Adrian s-a răsturnat cu...
Curier Județeanacum 58 de minute

ACCIDENT rutier în Alba: Un tânăr de 23 de ani, rănit după ce a intrat cu un motociclu într-o mașină condusă de un sebeșan la Gârbova

ACCIDENT rutier la Gârbova: Un tânăr de 23 de ani, rănit după ce a intrat cu un motociclu într-o mașină...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum o săptămână

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui

Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
Opinii - Comentariiacum o zi

6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox

6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea