Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 8–9 noiembrie. Vor asigura ordinea la mai multe evenimente sportive
Jandarmii albaiulieni, la datorie în acest sfârșit de săptămână, 8-9 noiembrie, pentru siguranța evenimentelor sportive.
Mai exact, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor fi prezente și în acest sfârșit de săptămână la o serie de competiții sportive care se vor desfășura în județul nostru, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și buna desfășurare a evenimentelor.
Astfel, jandarmii vor acționa:
- la baza sportivă „Pielarul” din Municipiul Sebeș, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele CS Universitar Alba Iulia și CS Timișul Șag;
- pe stadionul „Metalurgistul” din Cugir, unde se va disputa partida din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia;
- la Sala Polivalentă din Municipiul Blaj, unde se va desfășura meciul de volei din cadrul Diviziei A1 Feminin, dintre echipele CSM Volei Alba Blaj și CS U Cluj.
- Jandarmii vor fi prezenți în proximitatea arenelor sportive pentru prevenirea oricăror incidente și pentru menținerea unui climat de siguranță la aceste competiții.
- Recomandăm spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulamentele interne ale organizatorilor, pentru ca aceste evenimente sportive să se desfășoare într-o atmosferă civilizată și de fair-play.
