Jandarmii din Alba, la datorie în sfârșitul de săptămână: Vor asigura măsurile de ordine la deschiderea Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, la Crosul Unirii și alte evenimente sportive

Efectivele Jandarmeriei Alba vor fi angrenate, pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, în misiuni specifice la o serie de evenimente sportive și culturale organizate în județ, contribuind la desfășurarea acestora în condiții de siguranță pentru toți participanții.

În plan sportiv, vom fi prezenți pe stadionul ,,Metalurgistul’’ din orașul Cugir, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a 3-a dintre CS Metalurgistul Cugir și CSL Hidro Mecanică Șugag 1984. De asemenea, jandarmii vor acționa și la baza sportivă ‚,Pielarul’’ din Municipiul Sebeș, la partida dintre CS Universitar Alba Iulia și CS Unirea Sântana, meci încadrat în aceeași competiție fotbalistică.

Tot în acest sfârșit de săptămână, vom fi prezenți în Cetatea Alba Carolina, în zona Șanțurilor – Latura de Vest, cu ocazia inaugurării Târgului de Crăciun, un eveniment care atrage numeroși vizitatori.

Vom fi prezenți, de asemenea, la Crosul Unirii, organizat tot în șanțurile Cetății Alba Carolina, pentru a contribui la desfășurarea evenimentului în condiții optime pentru participanți și public.

Nu în ultimul rând, efective ale Jandarmeriei Alba vor fi prezente și la Sala polivalentă din Municipiul Blaj, unde va avea loc meciul de volei din cadrul Diviziei A1 Feminin dintre CSM Volei Alba Blaj și CSM Constanța.

Ca de fiecare dată, noi vom acționa pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de siguranță. În situația în care cetățenii se confruntă cu probleme sau au nevoie de sprijin, pot solicita ajutorul forțelor de ordine apelând numărul unic de urgență 112 sau adresându-se celui mai apropiat echipaj de jandarmi.

