Jandarmii din Alba, la datorie în perioada 17-19 aprilie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la meciuri de fotbal și la „Parada Moto”

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru desfășurarea în condiții de siguranță a mai multor evenimente sportive și de interes public din județ.

„Vom fi prezenți pe stadionul „Metalurgistul” din Cugir, la partida din Liga a III-a dintre Metalurgistul Cugir și Sănătatea Cluj-Napoca, precum și la baza sportivă Veza din municipiul Blaj, unde se va disputa meciul dintre CIL Blaj și ACS Unirea DMO.

Totodată, la baza sportivă „Pielarul” din municipiul Sebeș, se vor asigura măsuri de ordine publică la partida dintre CS Universitar Alba Iulia și CS Timișul Șag, iar pe stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, la meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Unirea Tășnad.

De asemenea, va fi gestionat climatul de ordine și siguranță publică și la evenimentul „Parada Moto”, unde vor fi dispuse măsuri specifice pentru desfășurarea în siguranță a activităților.

Pentru evitarea unor incidente, recomandăm suporterilor să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte de orice natură.

În caz de nevoie, cetățenii pot solicita sprijin prin apel la numărul unic de urgență 112 sau se pot adresa celui mai apropiat echipaj de jandarmi din teren”, se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei Alba.

