Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului
Reducerea de posturi ocupate în administrația publică preconizată de Guvernul Bolojan va avea cele mai mari efecte în județul Alba la Primăria Alba Iulia, conform simulării Executivului.
Citește și: Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară”
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți, 2 septembrie 2025, într-o conferință de presă, că o reducere de 25% nu ar avea efecte, fiind reduse doar posturile neocupate.
Astfel, pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este necesară o tăiere de aproximativ 40% din totalul posturilor.
Pe masa Guvernului se află 2 scenarii, unul de reducere cu 40% din totalul posturilor și unul de reducere cu 45% din totalul posturilor.
În cazul în care se va aplica reducerea cu 40% a posturilor din Primăria Alba Iulia vor pleca, potrivit simulării Executivului, 73 de oameni, iar în situația în care se va recurge la o reducere a posturilor cu 45% vor fi disponibilizate 98 de persoane.
La Primăria Sebeș, conform simulării Guvernului, ar pleca 41 de angajați din administrația locală în primul scenariu (reducerea cu 40% a posturilor), respectiv 51 în al doilea scenariu (reducerea cu 45% a posturilor).
„Primăria Municipiului Sebeș are 117 posturi ocupate. Dacă ar fi să aplicăm reducerea de 45% susținută de Guvern, avem posibilitatea să mai angajăm încă 31 de persoane”, au precizat, însă, reprezentanții Primăriei Sebeș la solicitarea ziarulunirea.ro.
La nivel de comune, în județul Alba, cele mai mari reduceri de personal ar fi la Primăria Pianu și Primăria Ighiu (8 disponibilizări în scenariul 1) și 9, respectiv 10 disponibilizări în scenariul 2.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș
CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Alexandru Crișan, a declarat pentru Agerpres că explozia de luni, 1 septembrie 2025, de la fabrica Kronospan din Sebeș a fost provocată, cel mai probabil, de „producerea scânteilor mecanice” pe fondul supraîncărcării aerului cu […]
303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premierul Ilie Bolojan
303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premier Ilie Bolojan 303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale. Citește și: Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară” Numărul UAT-urilor […]
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 septembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 septembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie
Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat,...
DSVSA Alba: Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri
Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri...
Știrea Zilei
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului Reducerea de...
Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș
CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
Curier Județean
6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL
6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina Pe latura de...
Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat
Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...