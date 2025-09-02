Rămâi conectat

Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului

Reducerea de posturi ocupate în administrația publică preconizată de Guvernul Bolojan va avea cele mai mari efecte în județul Alba la Primăria Alba Iulia, conform simulării Executivului. 

Citește și: Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară”

Apulum Agraria 2025

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți, 2 septembrie 2025, într-o conferință de presă, că o reducere de 25% nu ar avea efecte, fiind reduse doar posturile neocupate.

Astfel, pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este necesară o tăiere de aproximativ 40% din totalul posturilor.

Pe masa Guvernului se află 2 scenarii, unul de reducere cu 40% din totalul posturilor și unul de reducere cu 45% din totalul posturilor.

În cazul în care se va aplica reducerea cu 40% a posturilor din Primăria Alba Iulia vor pleca, potrivit simulării Executivului, 73 de oameni, iar în situația în care se va recurge la o reducere a posturilor cu 45% vor fi disponibilizate 98 de persoane.

La Primăria Sebeș, conform simulării Guvernului, ar pleca 41 de angajați din administrația locală în primul scenariu (reducerea cu 40% a posturilor), respectiv 51 în al doilea scenariu (reducerea cu 45% a posturilor).

„Primăria Municipiului Sebeș are 117 posturi ocupate. Dacă ar fi să aplicăm reducerea de 45% susținută de Guvern, avem posibilitatea să mai angajăm încă 31 de persoane”, au precizat, însă, reprezentanții Primăriei Sebeș la solicitarea ziarulunirea.ro.

La nivel de comune, în județul Alba, cele mai mari reduceri de personal ar fi la Primăria Pianu și Primăria Ighiu (8 disponibilizări în scenariul 1) și 9, respectiv 10 disponibilizări în scenariul 2.

