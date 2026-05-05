FOTO | ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri

ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri

Un produs alimentar este retras de urgență de pe piață, după ce a fost depistată prezența bacteriei Listeria monocytogenes.

Este vorba despre salata cu icre de hering „Gran Mare” (150 g), comercializată în magazinele Penny, pe care clienții sunt sfătuiți să nu o consume și să o returneze, potrivit ANSVSA.

Denumire produs: “GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G”

Producător: NEGRO 2000 SRL

Cantitate neta: 150 G

Lot nr. 981, data expirare 18.05.2026

,,Vă informăm că producătorul NEGRO 2000 SRL inițiază rechemarea voluntară a produsului menționat mai sus, ca urmare a detecției prezenței Listeria Monocytogenes.

Din motive ce țin de siguranța consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare și recheamă produsul GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G, cu datele de identificare de mai sus și recomandă clienților sa NU il ofere spre consum si să il aducă înapoi în oricare magazin Penny. Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Furnizorul NEGRO 2000 isi cere scuze pentru neplacerile create! Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în mesajul publicat pe site-ul ANSVSA.

Supermarketurile din Alba afectate de alerta alimentară:

PENNY ALBA – IULIA Bdul Ferdinand, Nr. 85, Alba Iulia

PENNY BLAJ Str. Clujului, Nr. 81, Blaj

PENNY SEBES Str. Valea Frumoasei, Nr.27, Sebes

PENNY AIUD Str. Transilvaniei, Nr. 74, Aiud

PENNY TEIUS Str. Clujului, Nr. 82-84, Teius

PENNY CAMPENI Bdul Revolutiei 1848, Nr. 35, Campeni

PENNY ALBA- Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 80, Alba

PENNY ZLATNA Str. Garii, nr. 11A , Zlatna

PENNY OCNA MURES – Str.Mihai Eminescu , Nr.1, Ocna Mures

PENNY ALBA IULIA 3 Str. Calea Motilor , Nr. 215, Alba Iulia

PENNY SEBES 2 Str. Dorin Pavel , Nr. 168, Sebes

PENNY ABRUD Str. Avram Iancu, Nr.9A, Abrud

