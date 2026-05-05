FOTO | ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri
ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri
Un produs alimentar este retras de urgență de pe piață, după ce a fost depistată prezența bacteriei Listeria monocytogenes.
Este vorba despre salata cu icre de hering „Gran Mare” (150 g), comercializată în magazinele Penny, pe care clienții sunt sfătuiți să nu o consume și să o returneze, potrivit ANSVSA.
- Denumire produs: “GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G”
- Producător: NEGRO 2000 SRL
- Cantitate neta: 150 G
- Lot nr. 981, data expirare 18.05.2026
,,Vă informăm că producătorul NEGRO 2000 SRL inițiază rechemarea voluntară a produsului menționat mai sus, ca urmare a detecției prezenței Listeria Monocytogenes.
Din motive ce țin de siguranța consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare și recheamă produsul GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G, cu datele de identificare de mai sus și recomandă clienților sa NU il ofere spre consum si să il aducă înapoi în oricare magazin Penny. Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Furnizorul NEGRO 2000 isi cere scuze pentru neplacerile create! Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în mesajul publicat pe site-ul ANSVSA.
Supermarketurile din Alba afectate de alerta alimentară:
- PENNY ALBA – IULIA Bdul Ferdinand, Nr. 85, Alba Iulia
- PENNY BLAJ Str. Clujului, Nr. 81, Blaj
- PENNY SEBES Str. Valea Frumoasei, Nr.27, Sebes
- PENNY AIUD Str. Transilvaniei, Nr. 74, Aiud
- PENNY TEIUS Str. Clujului, Nr. 82-84, Teius
- PENNY CAMPENI Bdul Revolutiei 1848, Nr. 35, Campeni
- PENNY ALBA- Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 80, Alba
- PENNY ZLATNA Str. Garii, nr. 11A , Zlatna
- PENNY OCNA MURES – Str.Mihai Eminescu , Nr.1, Ocna Mures
- PENNY ALBA IULIA 3 Str. Calea Motilor , Nr. 215, Alba Iulia
- PENNY SEBES 2 Str. Dorin Pavel , Nr. 168, Sebes
- PENNY ABRUD Str. Avram Iancu, Nr.9A, Abrud
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?”: Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele industriei frumuseții
8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?”: Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele industriei frumuseții „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe? Merită mai întâi să o cunoști din interior” – este provocarea lansată de organizatorii unui atelier special care se va desfășura la Alba Iulia vineri, 8 […]
FOTO | INCENDIU la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj
INCENDIU la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj Un incediu a izbucnit marți dimineața, la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj. Citește și: INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud În cursul acestei dimineți, pompieri […]
INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud
INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți la o anexă gospodărească din Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud. Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Războieni Cetate. Din informațiile primite de la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 1 iunie 2026: Luna mai, mult mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 1 iunie 2026: Luna mai, mult mai caldă decât în mod obișnuit....
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru: ,,Analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate”. Când se depune cererea 5
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru: ,,Analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe...
Știrea Zilei
Un bărbat din Cugir, care a tâlhărit o vârstnică, va face ani grei de pușcărie: Ce au decis magistrații Judecătoriei Alba Iulia
Un bărbat din Cugir, care a tâlhărit o vârstnică, va face ani grei de pușcărie: Ce au decis magistrații Judecătoriei...
Într-o comună din Alba, fostul primar, secretarul și un consilier local, dați în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu de zeci de mii de euro
Într-o comună din Alba, fostul primar, secretarul și un consilier local, dați în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu de zeci...
Curier Județean
FOTO | ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri
ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri Un produs...
8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?”: Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele industriei frumuseții
8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?”: Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...