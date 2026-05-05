FOTO | ALERTĂ alimentară în județul Alba: Salată cu icre de hering contaminată cu Listeria, retrasă de urgență din supermarketuri

Un produs alimentar este retras de urgență de pe piață, după ce a fost depistată prezența bacteriei Listeria monocytogenes.

Este vorba despre salata cu icre de hering „Gran Mare” (150 g), comercializată în magazinele Penny, pe care clienții sunt sfătuiți să nu o consume și să o returneze, potrivit ANSVSA.

  • Denumire produs: “GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G”
  • Producător: NEGRO 2000 SRL
  • Cantitate neta: 150 G
  • Lot nr. 981, data expirare 18.05.2026

,,Vă informăm că producătorul NEGRO 2000 SRL inițiază rechemarea voluntară a produsului menționat mai sus, ca urmare a detecției prezenței Listeria Monocytogenes.

Din motive ce țin de siguranța consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare și recheamă produsul GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G, cu datele de identificare de mai sus și recomandă clienților sa NU il ofere spre consum si să il aducă înapoi în oricare magazin Penny. Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Furnizorul NEGRO 2000 isi cere scuze pentru neplacerile create! Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în mesajul publicat pe site-ul ANSVSA.

Supermarketurile din Alba afectate de alerta alimentară:

  • PENNY ALBA – IULIA Bdul Ferdinand, Nr. 85, Alba Iulia
  • PENNY BLAJ Str. Clujului, Nr. 81, Blaj 
  • PENNY SEBES Str. Valea Frumoasei, Nr.27, Sebes
  • PENNY AIUD Str. Transilvaniei, Nr. 74, Aiud 
  • PENNY TEIUS Str. Clujului, Nr. 82-84, Teius
  • PENNY CAMPENI Bdul Revolutiei 1848, Nr. 35, Campeni 
  • PENNY ALBA- Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 80, Alba
  • PENNY ZLATNA Str. Garii, nr. 11A , Zlatna 
  • PENNY OCNA MURES – Str.Mihai Eminescu , Nr.1, Ocna Mures 
  • PENNY ALBA IULIA 3 Str. Calea Motilor , Nr. 215, Alba Iulia
  • PENNY SEBES 2 Str. Dorin Pavel , Nr. 168, Sebes
  • PENNY ABRUD Str. Avram Iancu, Nr.9A, Abrud 

8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?”: Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele industriei frumuseții

8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?": Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele industriei frumuseții „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe? Merită mai întâi să o cunoști din interior" – este provocarea lansată de organizatorii unui atelier special care se va desfășura la Alba Iulia vineri, 8 […]

FOTO | INCENDIU la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj 

INCENDIU la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj Un incediu a izbucnit marți dimineața, la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj. Citește și: INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud În cursul acestei dimineți, pompieri […]

INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud

INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți la o anexă gospodărească din Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud. Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Războieni Cetate. Din informațiile primite de la […]

