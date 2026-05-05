Înscrierea copiilor la creșă 2026 în Alba Iulia: Când pot fi depuse dosarele. CALENDAR COMPLET
A fost comunicat calendarul înscrierii copiilor la creșă în Alba Iulia.
Procesul de înscriere se va desfășura în perioada 25 mai-5 iunie 2026, timp în care dosarele pot fi depuse:
*fizic, la sediul Creșei 1 Cetate (str. Alexandru cel Bun, nr. 13)
*online, la adresa: [email protected]
Orar 09:00 – 15:00
Etapele procesului sunt următoarele:
• 25 mai – 5 iunie 2026 – depunerea dosarelor și înscrierea
• 8 – 11 iunie 2026 – evaluarea dosarelor
• 12 iunie 2026 – afișarea rezultatelor (pe site-ul primăriei și la sediile celor 3 creșe)
• 15 – 17 iunie 2026 – depunerea contestațiilor (online, la [email protected])
• 18 iunie 2026 – afișarea rezultatelor finale
• 24 august – 4 septembrie 2026 – confirmarea locurilor
