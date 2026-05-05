Înscrierea copiilor la creșă 2026 în Alba Iulia: Când pot fi depuse dosarele. CALENDAR COMPLET

A fost comunicat calendarul înscrierii copiilor la creșă în Alba Iulia.

Procesul de înscriere se va desfășura în perioada 25 mai-5 iunie 2026, timp în care dosarele pot fi depuse:

*fizic, la sediul Creșei 1 Cetate (str. Alexandru cel Bun, nr. 13)

*online, la adresa: [email protected]

Orar 09:00 – 15:00

Etapele procesului sunt următoarele:

• 25 mai – 5 iunie 2026 – depunerea dosarelor și înscrierea

• 8 – 11 iunie 2026 – evaluarea dosarelor

• 12 iunie 2026 – afișarea rezultatelor (pe site-ul primăriei și la sediile celor 3 creșe)

• 15 – 17 iunie 2026 – depunerea contestațiilor (online, la [email protected])

• 18 iunie 2026 – afișarea rezultatelor finale

• 24 august – 4 septembrie 2026 – confirmarea locurilor

Detalii suplimentare sunt disponibile AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

FOTO | O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Miercuri, 6 mai 2026, de la ora 11:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, va avea loc vernisarea Exponatului lunii mai: O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și […]

IPJ Alba: Ghișeul pentru ridicarea certificatelor de cazier judiciar rămâne deschis în incinta Carolina Mall. Majoritatea activităților instituției au fost mutate la sediul renovat

IPJ Alba: Ghișeul pentru ridicarea certificatelor de cazier judiciar rămâne deschis în incinta Carolina Mall. Majoritatea activităților instituției au fost mutate la sediul renovat Inspectoratul de Poliție Județean Alba a transmis, astăzi, 5 mai 2026, că deși majoritatea activităților instituției au fost mutate la sediul renovat,  ghișeul pentru ridicarea certificatelor de cazier judiciar rămâne deschis […]

FOTO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților: O persoană rănită după coliziunea dintre un autoturism și un autocamion. Trafic îngreunat

Accident rutier pe Calea Moților: O persoană rănită după coliziunea dintre un autoturism și un autocamion. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc astăzi, 5 mai 2026, în jurul orei 12:15, la Micești, în zona unui magazin de furaje. O persoană a suferit leziuni corporale în urma incidentului. Din primele informații disponibile, un autocamion […]

