ITM Alba: AMENZI de 7.500 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 6-10 octombrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .

Guvernul a aprobat prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – REGES-ONLINE, respectiv:

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 06.10.2025-10.10.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 24

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 478

– femei : 271

Număr deficienţe constatate:48

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:3

-3 amenzi-7500 lei

Principalele deficienţe constatate în controale :

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

angajatorul nu a dat curs invitației inspectorilor de muncă de se prezenta la sediul ITM Alba în vederea finalizării controlului în domeniul relațiilor de muncă;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:18

Număr deficienţe constatate: 33

Număr de măsuri dispuse : 33

Angajatori sancționați:18

Nr. sancţiuni aplicate:30

– 30 avertismente;

Nr.evenimente comunicate:0

Nr.evenimente in curs de cercetare:6

Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:0

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

