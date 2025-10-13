ITM Alba: AMENZI de 7.500 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 6-10 octombrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Guvernul a aprobat prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.
Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – REGES-ONLINE, respectiv:
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 06.10.2025-10.10.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 24
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 478
– femei : 271
Număr deficienţe constatate:48
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:3
-3 amenzi-7500 lei
Principalele deficienţe constatate în controale :
- nu se evidențiază corect timpul lucrat;
- angajatorul nu a dat curs invitației inspectorilor de muncă de se prezenta la sediul ITM Alba în vederea finalizării controlului în domeniul relațiilor de muncă;
- nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Nr. total unităţi controlate:18
- Număr deficienţe constatate: 33
- Număr de măsuri dispuse : 33
- Angajatori sancționați:18
- Nr. sancţiuni aplicate:30
– 30 avertismente;
Nr.evenimente comunicate:0
Nr.evenimente in curs de cercetare:6
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:0
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
- Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
- Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
