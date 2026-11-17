17-19 noiembrie 2026 | Cod Galben și Cod Portocaliu de inundații în Alba: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
Cod Galben și Cod Portocaliu de inundații în Alba: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, marți, 17 noiembrie 2026, avertizări hidrologice Cod galben și Cod Portocaliu, valabile până joi dimineață, 19 noiembrie, pentru mai multe râuri din țară, inclusiv din județul Alba.
Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate pentru următoarele 48 de ore pot determina scurgeri importante de apă de pe versanți, viituri rapide pe râurile mici, inundații locale și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă. În anumite zone sunt posibile inclusiv depășiri ale cotelor de apărare.
Județul Alba se află atât sub incidența codului galben, cât și a celui portocaliu de inundații.
În intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 19 noiembrie, ora 06:00, este valabil Codul Galben pe râul Arieș, în bazinul amonte de stația hidrometrică Baia de Arieș, precum și pe afluenții aferenți sectorului situat în aval de această stație. Sunt vizate și cursurile de apă din bazinul Mureșului, pe afluenții sectorului cuprins între confluența cu râul Arieș și confluența cu râul Târnava, respectiv pe afluenții situați în aval de confluența cu râul Târnava.
Avertizarea vizează, în aceste sectoare, și alte județe, respectiv Cluj, Sibiu, Hunedoara și Arad.
Codul Portocaliu vizează și bazinul râului Arieș, în intervalul 18 noiembrie, ora 02:00 – 18 noiembrie, ora 20:00. Sunt vizate sectorul amonte de stația hidrometrică Câmpeni și afluenții aferenți sectorului situat în aval de această stație, până la stația hidrometrică Baia de Arieș. Zona vizată se află în județul Alba.
În aceste condiții, riscul de producere a unor viituri rapide și de creștere a nivelurilor apelor este mai ridicat, în special pe cursurile mici de apă și pe afluenți.
Hidrologii atrag atenția că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenții de ordin inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.
Autoritățile recomandă monitorizarea permanentă a evoluției situației hidrometeorologice și respectarea măsurilor de prevenire și protecție în zonele cu risc de inundații.
Prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.
Intervalele de avertizare pentru județul Alba:
*Cod Galben: 17 noiembrie, ora 20:00 – 19 noiembrie, ora 06:00.
*Cod Portocaliu: 18 noiembrie, ora 02:00 – 18 noiembrie, ora 20:00.
Avertizarea a fost emisă marți, 17 noiembrie 2026, la ora 12:00.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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