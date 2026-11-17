Șoferi depistați băuți la volan în Munții Apuseni, de polițiștii din Alba: 0,05 mg/l, 0,08 mg/l sau 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. ,,Chiar și o cantitate redusă de alcool poate influența atenția” Ieri, 16 noiembrie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au desfășurat o acțiune pentru prevenirea […]