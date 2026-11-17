DSP Alba: Un caz de gripă pentru care a fost necesară internarea, în județ. Peste 2.600 de cazuri de infecții respiratorii și aproape 400 de pneumonii în perioada 9 – 15 noiembrie 2026
DSP Alba: Un caz de gripă pentru care a fost necesară internarea, în județ. Peste 2.600 de cazuri de infecții respiratorii și aproape 400 de pneumonii în perioada 9 – 15 noiembrie 2026
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 17 noiembrie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.
Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026, în județ, este următoarea:
- Gripă: 1 caz, internat.
- Infecții acute căi respiratorii superioare: 2603 cazuri (cu 16,36 % mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 24 internate.
- Pneumonii: 392 cazuri (cu 31,99% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 73 internate.
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