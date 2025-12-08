ISU Alba a răspuns prompt la peste 80 de situații de urgență în acest sfârșit de săptămână: Controalele la restaurante, terase și baruri au dus la sancțiuni în valoare de 107.500 lei

Pompierii militari din cadrul ISU Alba au intervenit în peste 80 de situații de urgență în perioada 5-7 decembrie 2025. Dintre acestea, 69 au fost intervenții la urgențe medicale, 4 incendii, 6 accidente rutiere și 5 alte tipuri de misiuni.

Totodată, inspectorii de prevenire ai ISU Alba au efectuat controale inopinate la operatori economici din domeniul comerțului, precum restaurante, terase și baruri, constatând 15 nereguli. Ca urmare, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, dintre care 10 avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 107.500 de lei.

În contextul riscurilor actuale, de la incendii și accidente rutiere până la fenomene meteo extreme – responsabilitatea individuală este esențială pentru siguranța comunității. Pompierii militari asigură permanența serviciului 24 de ore din 24, însă siguranța depinde și de comportamentul preventiv al cetățenilor.

ISU Alba recomandă utilizarea resurselor oficiale de informare, precum aplicația DSU și platforma națională fiipregatit.ro, pentru a învăța cum să acționeze corect în situații limită.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI