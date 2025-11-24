ISU Alba a aplicat 12 sancțiuni, în valoare de 11.000 de lei. Pompierii au gestionat aproape 70 de misiuni de urgență în weekend
ISU Alba a aplicat 12 sancțiuni, în valoare de 11.000 de lei. Pompierii au gestionat aproape 70 de misiuni de urgență în weekend
Pompierii și paramedicii din cadrul ISU Alba au intervenit în aproape 70 de situații de urgență în perioada 21-23 noiembrie 2025, potrivit raportului transmis de instituție. Dintre acestea, 63 au fost misiuni SMURD, 2 incendii și 2 accidente rutiere.
Pe lângă intervențiile operative, inspectorii de prevenire au efectuat controale inopinate la operatorii economici din domeniul comerțului, restaurante, terase și baruri, pentru verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor și prevenirea situațiilor de urgență.
În urma acestor verificări au fost constatate 12 nereguli, fiind aplicate 12 sancțiuni contravenționale, dintre care 8 avertismente și 4 amenzi în valoare totală de 11.000 de lei.
Reprezentanții ISU Alba subliniază importanța responsabilității individuale în contextul riscurilor actuale – de la incendii și accidente rutiere, până la fenomene meteo extreme. Ei atrag atenția că reacția rapidă și corectă în primele momente este esențială pentru protejarea vieții și bunurilor.
Pompierii militari din cadrul ISU Alba asigură permanența serviciului 24 de ore din 24, dar instituția recomandă cetățenilor să adopte măsuri preventive și să se informeze corect, accesând aplicația DSU și platforma națională fiipregatit.ro, pentru a învăța cum să acționeze în situații limită.
