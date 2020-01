ISU Alba: 81.949 apeluri de urgență și 9.992 acțiuni de intervenție în 2019. Incendiul de la SOLINA, vizita Papei Francisc la Blaj și inundațiile de la Răchita printre cele mai importante misiuni

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE

Obiectivul fundamental al activității desfășurate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire, intervenție și gestionare a situațiilor de urgență în vederea menținerii ”sub control” a riscurilor și, la nevoie, restabilirea stării de normalitate a vieții în comunitățile afectate de situațiile de urgență.

OBIECTIVE SPECIFICE

Îmbunătățirea mecanismelor privind managementul integrat al intervenției, schimbul de informații, pregătirea, răspunsul și gestionarea situațiilor de urgență, prin:

-continuarea procesului de modernizare instituțională și eficientizare a acțiunilor de intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență;

-reducerea timpului de răspuns prin înființarea unor noi subunități sau puncte de lucru;

-creșterea nivelului de performanță în activitatea de monitorizare a situațiilor de urgență și dispecerat;

-gestionarea integrată și eficientă a resurselor pentru asigurarea răspunsului la tipurile de risc;

-dezvoltarea infrastructurii de comunicații și informatică în situații de urgență și asigurarea interoperabilității tuturor componentelor cu responsabilități în domeniu.

-realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc și al creșterii nivelului de securitate a cetățenilor și de responsabilizare a comunităților, având în atenție:

-asigurarea coordonării, îndrumării și controlului activităților pentru aplicarea legilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență;

-crearea unei culturi de securitate în rândul cetățenilor și asigurarea cadrului/condițiilor necesare informării eficiente a cetățenilor asupra riscurilor care le pot afecta viața și/sau bunurile materiale;

-creșterea gradului de operaționalizare a serviciilor voluntare / private pentru situații de urgență prin îmbunătățirea încadrării, dotării și pregătirii și conștientizarea necesității voluntariatului la nivel local.

-asigurarea suportului necesar pentru funcționarea eficientă a inspectoratului, astfel:

-întărirea capacității operaționale prin asigurarea unei înzestrări corespunzătoare, -încadrarea cu resurse umane și pregătirea continuă a personalului;

asigurarea funcționalității inspectoratului pe linia informării publice, secretariat și juridic – contencios;

îmbunătățirea dotării cu tehnică și mijloace pentru intervenție în situații de urgență;

-întărirea colaborării cu autoritățile județene și locale pe linia asigurării resurselor financiare și materiale necesare îndeplinirii misiunilor;

-prevenirea și combaterea corupției în rândurile personalului Inspectoratului la toate nivelurile și în toate structurile.

Toate activitățile desfășurate pe parcursul anului 2019 au contribuit la menținerea sub control și la un nivel acceptabil, al riscurilor identificate în zona de competență, implicând măsuri și acțiuni concrete pe următoarele domenii: Prevenire, Pregătire și Răspuns în situații de urgență.

PREVENIRE

Activitățile de prevenire a situațiilor de urgență desfășurate în anul 2019 au urmărit asigurarea la nivelul județului Alba a unui climat de securitate optim în scopul preîntâmpinării și reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Inspecția de Prevenire a utilizat toate formele activității preventive, totalul acestora fiind de 4278 (3108 în 2018; +37,64%) activități de prevenire.

Astfel, în anul 2019, Inspecția de Prevenire a executat un număr de:

-839 activități de control, verificare si auditare, domeniile vizate fiind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă (674 în 2018; +46%);

-418 (-10,49%) activități de analiză, avizare, autorizare, acord (467 în 2018) (569 în 2017);

1448 (+71,7%) activități de pregătire, educare și informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență (843 în 2018)(801 în 2017), prin exerciții, instruiri, lecții deschise, puncte de informare preventivă etc.: 401 exerciții – 11636 participanți; 960 instruiri – 4519 participanți; 24 lecții deschise – 1263 participanți; 4 puncte de informare preventivă – 589 participanți, 3 acțiuni „Ziua porților deschise” – 90 participanți și 56 alte activități – 61870 participanți;

-1573 (+39,94%) alte activități (1124 în 2018), (679 în 2017): îndrumare, coordonare, asistență tehnică, soluționare cereri, petiții, notificări, alte misiuni etc.

Pe timpul controalelor și verificărilor au fost identificate 4584 de nereguli (3754 în 2018), din totalul acestora 618 (706 în 2018) fiind soluționate pe timpul activităților.

În anul 2019 au fost aplicate un număr de 2187 sancțiuni (1.739 în 2018) din care: 1958 avertismente (1.501 în 2018) și 229 de amenzi (238 în 2018) în cuantum de 766.100 lei (727.600 lei în 2018).

Un segment important pe linia prevenirii situațiilor de urgență îl constituie Informarea și Educarea Preventivă, activitate concretizată prin susținerea unor activități și campanii atât la nivel național (R.I.S.C., NU TREMUR LA CUTREMUR, etc.) cât și la nivel local.

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat 1148 (843 în 2018) activități specifice de informare preventivă (exerciții, instruiri, lecții deschise, puncte de informare preventivă, „Ziua Porților Deschise”, analize cu factorii de conducere, etc.) la care au participat număr de 79.967 persoane;

În același scop au fost diseminate un număr de 12.923 materiale primite de la IGSU: pliante, flyere, afișe, leaflet-uri etc.

La nivel local, prin Inspecția de prevenire s-au tipărit 57 materiale de informare preventivă și s-au diseminat în 5.999 exemplare către mass-media, unități administrativ teritoriale – comune, orașe și municipii, instituții, operatori economici.

PREGĂTIRE

În ceea ce privește activitățile destinate pregătirii personalului operativ pentru asigurarea unui răspuns eficient în vederea gestionării situațiilor de urgență, în anul 2019 au fost desfășurate o serie de activități specifice, astfel:

• în cadrul cursurilor de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare / cursurilor de consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi competențe au fost planificate și au participat un număr de 64 cadre militare (64 în 2018);

• în cadrul modulelor, cursurilor și stagiilor de formare profesională pe linie de prevenire / stingere incendii în cadrul centrelor de pregătire au fost planificate și au participat 87 cadre militare (107 în 2018);

• 24 (24 în 2018) cadre militare au participat la sfârșitul anului la evaluarea finală centralizată care a avut loc la Centrul de antrenament și pregătire de specialitate Orăștie;

• 5 alpiniști au participat la cursuri (5 în 2018) la Centrul de pregătire al pompierilor București.

Activitatea de pregătire a paramedicilor a continuat în cadrul Centrelor de formare, aceasta fiind subsumată pregătirii pompierilor și voluntarilor din cadrul programului ”Salvator din pasiune”.

Prin programul ”Salvator din pasiune” în anul 2019 au fost organizate la sediul inspectoratului cursuri de prim ajutor de bază cu un număr de 66 (13 în 2018) voluntari.

Un voluntar a obținut competenta profesională de „paramedic” ca urmare a absolvirii Cursului de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare, organizat la Centrul de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență din cadrul ISU Cluj, acesta desfășurându-și în prezent activitatea de voluntariat în ture de 24 de ore, la Detașamentul de pompieri Alba Iulia.

De asemenea voluntarii au fost angrenați, în număr mare, la activitățile prilejuite de 13 septembrie – Ziua pompierilor din România, 1 decembrie – Ziua Națională a României, respectiv Caravana SMURD din luna iunie.

În prezent la nivel județean în subunitățile inspectoratului voluntarii sunt repartizați astfel:

•Detașament Alba Iulia – 18 voluntari

•Detașament Aiud – 8 voluntari

•Garda de Intervenție Blaj – 5 voluntari

•Garda de Intervenție Sebeș – 1 voluntar

În categoria activităților de pregătire pentru intervenție se înscriu și recunoașterile în teren și exercițiile cu forțe și mijloace organizate de ISU Alba în scopul antrenării structurilor din cadrul CJSU sau a CLSU în gestionarea unor situații de urgență complexe, fiind desfășurate următoarele tipuri de exerciții:

•de înștiințare, prealarmare, avertizare și alarmare: la 24 localități;

•de alertare a SVSU/SPSU: la 42 la localități și 6 operatori economici;

•inundații provocate în aval de baraje: la o localitate – EXCOM;

•la operatori economici deținători de surse potențiale de risc nuclear, chimic, biologic: un operator economic – EXCOM (cu testarea Planului Roșu de intervenție, activitate desfășurată în comun cu I.S.U. Sibiu);

•accidente pe timpul transportului rutier: la o localitate – EXCOM;

• cutremur: la o localitate – EXCOM.

Pentru verificarea stadiului pregătirii personalului operativ din cadrul structurilor de intervenție au fost desfășurate un număr de 9 exerciții inopinate la nivelul subunităților.

SEISM 2019

În luna octombrie, ISU Alba a fost angrenat în exercițiul național de răspuns în situații de urgență „SEISM 2019”, exercițiu organizat și condus de DSU respectiv IGSU în baza Concepției Naționale de răspuns în caz de seism. Pe timpul exercițiului, la fel ca și în situații reale, ISU Alba este planificat să intervină în sprijinul județelor afectate cu o valoare semnificativă de forțe și mijloace. Exercițiul a vizat în primul rând capacitatea de răspuns a structurilor profesioniste pentru situații de urgență în cazul unui cutremur de mare magnitudine fiind cel mai mare exercițiu de acest gen organizat în Europa, exercițiu la care au luat parte specialiști UE și NATO.

În cadrul exercițiului, fără forțe și mijloace în teren, s-a urmărit modul de realizare a fluxului informațional-decizional în cazul unei situații de urgență generată de producerea unui seism major, care afectează o parte importantă din teritoriul țării. Un alt aspect urmărit a fost modul de adaptare a dispozitivelor inspectoratelor județene pentru situații de urgență din județele preconizate a fi afectate, pentru utilizarea resurselor proprii, cât și a celor primite în sprijin, precum și modul de reorganizare a resurselor rămase la nivelul județelor care intervin în sprijin, pentru asigurarea răspunsului în situații de urgență în zona de competență. Pe timpul desfășurării exercițiului au fost activate Centrele Județene de Conducere și Coordonare a Intervențiilor.

Pe linia pregătirii populației și a personalului de specialitate din cadrul autorităților locale:

La nivelul Inspectoratului au fost derulate activități de pregătire (convocări, instructaje de pregătire, instruiri, exerciții, aplicații) cu participarea întregului personal care face parte din structurile cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență (membrii comitetului județean pentru situații de urgență, președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, conducătorii operatorilor economici și ai instituțiilor publice clasificate din punct de vedere al protecției civile, șefii centrelor operative cu activitate permanentă / temporară, inspectorii de specialitate, personalul serviciilor publice voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență, directorii și personalul didactic desemnat să execute pregătirea în unități / instituții de învățământ).

Instruirea acestora s-a materializat și prin participarea la cursuri de pregătire centralizate la Centrul Zonal de Pregătire Cluj-Napoca 79 (75 în anul 2018) persoane planificate, 42 (46 în anul 2018) prezente – gradul de participare fiind de 53% (61% în anul 2018).

RĂSPUNS

În anul 2019, în Dispeceratul Integrat ISU-SAJ, au fost înregistrate un număr de 81.949 de apeluri de urgență, față de 71.412 în anul 2018, în medie 224 apeluri pe zi (195 în anul 2018 în creștere cu 14,87%).

În plan operativ structurile de intervenție, coordonate de Centrul operațional județean, au participat la un număr de 9.992 acțiuni de intervenție în anul 2019 (8.094 în 2018), din care 1.744 pentru situații de urgență sau alte acțiuni de intervenție, iar 8.248 (6.644 în anul 2018) au fost solicitări SMURD – media zilnică a intervențiilor fiind de 27 intervenții pe zi.

Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 a crescut cu 23,44% numărul intervențiilor (fără S.M.U.R.D.) de la 1.450 în 2018 la 1.744 în 2019, datorită creșterii cu 111,35 % a numărului de intervenții la incendii de vegetație și creșterii cu 31,65% a numărului de intervenții la incendii.

Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 a crescut cu 24,14% numărul cazurilor de urgență la care au participat echipajele S.M.U.R.D – de la 6.644 solicitări în 2018, la 8.248 solicitări în 2019.

Din totalul acțiunilor și activităților pentru intervenție, 4.493 au avut loc în mediul rural (2.961 în 2018) reprezentând 44,97% și 5.499 în mediul urban (5.133 în 2018), reprezentând 55,03%.

În funcție de tipul acestora, situațiile de urgență, acțiunile desfășurate și evenimentele la care au intervenit echipajele inspectoratului situația se prezintă astfel:

•287 pentru stingerea incendiilor (218 în 2018);

•298 la incendii de vegetație, fond forestier și deșeuri (141 în 2018);

•168 pentru asistență de persoane (118 în 2018) (degajări de persoane rămase blocate în apartament, ascensor, la înălțime, etc.);

•125 la inundații și fenomene meteo periculoase (128 în 2018);

•23 pentru asanări ale terenului și distrugeri de muniție rămasă neexplodată (9 în 2018);

•4 pentru protecția mediului (7 în 2018);

•25 pentru salvări de animale (11 în 2018);

•716 alte intervenții, (740 în 2018);

•7735 ajutor medical de urgență (6170 în 2018);

•49 pentru descarcerare (18 în 2018);

•141 alarme false, întors din drum sau deplasări la care nu a mai fost necesară intervenția (196 în 2018).

Ca urmare a intervențiilor au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 352 milioane lei (34 milioane lei în 2018), iar bunurile materiale distruse în urma situațiilor de urgență au fost estimate la aproximativ 59,5 milioane lei (5.3 milioane lei în 2018). Se constată că bunurile salvate sunt de peste 5 ori mai mari decât cele distruse.

Misiuni de stingere a incendiilor:

•Ca unul dintre cele mai frecvente tipuri de risc, incendiile s-au manifestat în procent de 68,29% la locuințe și anexe gospodărești (76,60% în 2018),

•1,04% în agricultură și silvicultură (1,83% în 2018),

•7,31% în industrie (6,88% în 2018),

•3,83% în administrația publică, învățământ și sănătate (3,67% în 2018),

•4,52% în transport (2,75% în 2018),

•3,48% în comerț și alimentație publică (1,38% în 2018),

• 11,53% în alte domenii de activitate (5,96% în 2018).

În urma incendiilor produse, 3 persoane au decedat (2 în 2018), iar alte 12 persoane au fost salvate dar au suferit diferite traume (11 în 2018). Persoanele decedate au fost surprinse de flăcări înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la locul intervenției.

Incendiile au fost provocate, în principal de:

•utilizarea instalațiilor și echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 78 incendii ceea ce reprezintă 27,18% din total incendii (73 incendii – 33,49% din total incendii 2018);

•mijloace sau sisteme de încălzire cu defecțiuni sau improvizații, coșurile de fum defecte sau necurățate – 91 de incendii ceea ce reprezintă 31,70% din totalul incendiilor (50 de incendii – 22,94% din totalul incendiilor în anul 2018);

•acțiunile intenționate – 19 incendii ceea ce reprezintă 6,62% din totalul incendiilor (19 incendii – 8,72% din totalul incendiilor în 2018);

•focul deschis – 34 incendii ceea ce reprezintă 11,85% din totalul incendiilor (23 incendii – 10,55% din totalul incendiilor în 2018);

•fumatul fără respectarea normelor – 16 incendii ceea ce reprezintă 5,57% din totalul incendiilor (17 incendii – 7,80% din totalul incendiilor în 2018);

•jocul copiilor cu focul – 9 incendii (0 incendii – 0%din totalul incendiilor în 2018);

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 14,38 minute (14,33 minute în 2018), iar durata medie a intervențiilor la incendii a fost de 96,14 de minute (68 minute în 2018).

Timpul mediu de deplasare la intervențiile pentru stingerea incendiilor în unitățile administrativ – teritoriale unde inspectoratul are subunități de intervenție a fost de 6’00” (5’55” în 2018), iar cel al echipajelor SMURD de 5’28” (6’02” în 2018).

Timpul mediu de deplasare la intervențiile pentru stingerea incendiilor în zonele de sprijin ale subunităților de intervenție a fost de 24’01” (27’49” în 2018), iar cel al echipajelor SMURD de 18’16” (18’40” în 2018)

Misiuni de asistență medicală și prim ajutor calificat:

Asistența medicală de urgență și descarcerare la nivelul județului Alba, este asigurată în mod integrat de către Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), structurile Serviciului de Ambulanță Județean, Unitatea de Primiri Urgențe și Compartimentele de Primiri Urgențe din cadrul spitalelor municipale și orășenești.

La nivelul județului Alba sunt operaționale 7 echipaje SMURD (6 echipaje de prim ajutor – EPA și 1 echipaj de terapie intensivă mobilă – TIM).

Pe parcursul anului 2019, echipajele SMURD au avut 8.248 intervenții (6.644 în 2018), în medie 22 intervenții/zi (18 în 2018).

INTERVENȚII RELEVANTE

•Incendiu Fabrica de condimente SC SOLINA ROMÂNIA SRL Alba Iulia

•Misiune vizită Suveran Pontif Sanctitatea Sa Papa Francisc în municipiul Blaj

•Fenomene hidrometeorologice periculoase – INUNDAȚII

•Incendiu Mănăstire Râmeț

•Misiune asigurare măsuri pe timpul desfășurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României

PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE PE ANUL 2020

Pentru anul 2020 ne-am propus următoarele obiective și direcții de acțiune:

•consolidarea rolului de instituție responsabilă cu formarea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, precum și de instituție care avizează sectorul de competență și dotarea serviciilor voluntare și private;

•creșterea capacității de răspuns integrat în situații de urgență medicală, incendii și protecție civilă;

•creșterea gradului de operaționalizare (încadrare, dotare, pregătire) a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;

•implementarea unor noi standarde, proceduri operaționale și tehnologii moderne;

•deschiderea de noi puncte de lucru la Baia de Arieș, Gârda de Sus, Jidvei și Zlatna și creșterea mobilității inspectoratului, urmărind astfel atingerea indicatorilor de performanță asumați prin Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016 – 2025;

•creșterea numărului voluntarilor care participă în echipele intervenție ale inspectoratului;

•îmbunătățirea dotării cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și echipamente de protecție adaptate tuturor categoriilor de misiuni;

•dezvoltarea patrimoniului imobiliar și îmbunătățirea condițiilor de pregătire, muncă, cazare, depozitare și garare;

•modernizarea sistemului de comunicații și tehnologia informației;

•îmbunătățirea politicii de personal pentru recrutare, selecționare, formare și asigurarea unei evoluții coerente și predictibile în carieră;

•promovarea și aplicarea managementului bazat pe performanță;

•dezvoltarea comunicării și informării publice;

•creșterea nivelului de performanță în activitatea de monitorizare a situațiilor de urgență și dispecerat și asigurarea funcționării optime a Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

respectarea în activitatea inspectoratului a următoarelor principii și valori: supremației legii, respectul față de cetățean, responsabilitate, profesionalism, integritate.

CONCLUZII

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba dispune de un sistem de control intern / managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Un eveniment important pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba, a fost misiunea de asigurare a măsurilor pe timpul vizitei Suveranului Pontif Sanctitatea Sa Papa Francisc în municipiul Blaj.

Apreciem pozitiv rezultatele și evoluția instituției în contextul socio-economic actual, în sensul că am reușit să continuăm proiectul de dezvoltare, modernizare și eficientizare a instituției și am întărit colaborarea și parteneriatele cu administrațiile locale unde sunt înființate subunități de intervenție.