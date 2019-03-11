IȘJ Alba: Rezultatele FINALE la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE, etapa județeană
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis luni, rezultatele finale ale Olimpiadei Naționale de Geografie – etapa județeană.
Nr.crt Numele si prenumele elevului Unitatea scolara NOTA FINALĂ Premiul Prof.care l-a pregatit
1 TOMUS S. TUDOR LICEUL,,HCC’’ ABRUD 9.00 I COSTEA LEONTIN
2 DURBACA MATEI SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 8.85 II LANCRANJAN FLOARE
3 STEFANI S. C. ALEXIA VANESSA LICEUL,,HCC’’ ABRUD 8.60 III COSTEA LEONTIN
4 IRIMIE MIHAI SC. GIM PETRESTI 8.50 M CIBU MARIA
5 SIMU DARIUS COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 8.30 M SIMU ALEXANDRU
6 MUNTEANU IULIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.90 M LANCRANJAN FLOARE
7 BOTAR B. ANDREI DUMITRU LICEUL,,HCC’’ ABRUD 7.80 M COSTEA LEONTIN
8 MACAVEIU I. C. MADALINA CLAUDIA LICEUL,,HCC’’ ABRUD 7.70 M COSTEA LEONTIN
9 BELEIU ANDREEA ȘC. GIM. ,,Prof. univ. dr. Gh Beleiu” POIANA VADULUI 7.30 PLEȘA ADELA
10 BOGDAN IOAN ȘC. GIM. CÎMPENI 7.30 BONCUȚIU SIMONA
11 CIOARA PETRU IOSIF ŞCOALA GIMN.,, AVRAM IANCU’’ ABRUD 7.10 SICOE RUSALIN NICOLAE
12 MERA MĂDĂLINA ȘC. GIM. CÎMPENI 7.10 BONCUȚIU SIMONA
13 TOMUȘ SEBASTIAN ȘC. GIM. CÎMPENI 6.60 BONCUȚIU SIMONA
14 BARBU GEORGE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR 6.30 MĂRGINEAN BOTA CLAUDIU
15 BOTA DAN ȘC. GIM. CÎMPENI 6.10 BONCUȚIU SIMONA
16 PASCA VLAD SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 5.70 LANCRANJAN FLOARE
17 ŞIPOŞ DARIA ȘC. GIMN. „I. MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ 5.00 PEPELIA MIHAI
18 TĂTAR N. SORIN LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 4.20 Balea Amalia
19 TOMUȘ I. NICOLETA LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 4.20 Balea Amalia
20 CÎMPEAN I. BIANCA ANTONIA LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 4.00 Balea Amalia
21 CĂTĂUŢĂ CASIANA ȘC. GIMN. „I.P. RETEGANUL” SÂNCEL Absent PEPELIA MIHAI
22 MĂTURAR ADRIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, IULIU MANIU,, VINȚU DE JOS Absent CRISAN ALINA IOANA
*clasa a IX-a
Nr.crt Numele si prenumele elevului Unitatea scolara NOTA FINALĂ Premiul Prof.care l-a pregatit
1 SICOE N. CIPRIAN LICEUL ,,H.C.C’’ ABRUD 10 I COSTEA LEONTIN
2 SÂRBU CLAUDIU COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.85 II VALER MACARIE
3 INUREAN DARIUS COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.65 III ȘTEF VASILE
4 BANDICI D. DAN Colegiul Național HCC Alba Iulia 8.45 M Pletea Ion
5 DONCEA CIPRIAN COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 7.55 M ȘTEF VASILE
6 OPREAN CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 7.25 ȘTEF VASILE
7 IVESCU MIRCEA COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 7.20 VALER MACARIE
8 MOLDOVAN GABRIEL COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 6.10 COSMIN APOLZAN
9 ȘTEFĂNUȚ N. IONUȚ MARCEL Colegiul Național HCC Alba Iulia 5.80 Pletea Ion
10 NICUȚ . IOANA ANTONIA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ 5.25 CĂLIN IULIAN
11 PAȚULEA ANTONIA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 3.85 SIMU ALEXANDRU
*clasa a X-a
Nr.crt Numele si prenumele elevului Unitatea scolara NOTA FINALĂ Premiul Prof.care l-a pregatit
1 DURBACĂ N. SORIN Colegiul HCC Alba Iulia 9.30 I Pletea Ion
2 TĂRÎȚĂ VICTOR COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.85 II BULBUCAN MIOARA
3 PĂUCEAN ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.35 III ȘTEF VASILE
4 DEMIAN FILIP COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 8.15 M SIMU ALEXANDRU
5 CIOCA SILVIU COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.10 M ȘTEF VASILE
6 FLOREA IULIAN COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.00 M VALER MACARIE
7 ZAGON ANDREI COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 7.50 M VALER MACARIE
8 BOROICA TUDOR COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 6.95 BULBUCAN MIOARA
9 CORFAR DENISA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 6.90 SIMU ALEXANDRU
10 BOIAN V. ANDREEA MARIA Colegiul HCC Alba Iulia 6.35 Pletea Ion
11 MICLEA A.S. MARIO CĂTĂLIN Colegiul HCC Alba Iulia 5.60 Pletea Ion
12 PAVEN N. FLORINA NICOLETA Colegiul HCC Alba Iulia 4.05 Todoran-Fer Monica
*clasa a XI-a
Nr.crt Numele si prenumele elevului Unitatea scolara NOTA FINALĂ Premiul Prof.care l-a pregatit
1 VILICHI DAN COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 9.50 I ȘTEF VASILE
2 CIORAN I. PAULA MARIA Colegiul Național HCC Alba Iulia 8.90 II Pletea Ion
3 CRISTEA ROBERT EMILIAN COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.90 II VALER MACARIE
4 GAVRA RAUL COL.TEHNIC I.D.LĂZĂRESCU CUGIR 8.70 III MUSCALAGIU ARABELA
5 SZEKELY ALEXANDRU COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.40 M VALER MACARIE
6 LUPŞAN N. ROMINA ANGELA Colegiul Național HCC Alba Iulia 7.70 M Pletea Ion
7 POPIUC MARIA COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 7.50 M ȘTEF VASILE
8 PAȘCA CODRUȚA COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.50 BONCUȚIU SIMONA
9 BELEI ANDREEA COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 6.40 COSMIN APOLZAN
10 MARINESCU C.D. ANAMARIA Colegiul Național HCC Alba Iulia 6.20 Pletea Ion
11 NEMȚOV MIODRAG COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA Absent VALER MACARIE
*clasa a XII-a
Nr.crt Numele si prenumele elevului Unitatea scolara NOTA FINALĂ Premiul Prof.care l-a pregatit
1 IRIMIE IUNIA COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 9.10 I BULBUCAN MIOARA
2 LUPȘA IOANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA 8.80 II HANCIU ȘTEFAN
3 MATEȘ ADINA COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 8.45 III FILIP ANDA
4 MIHAESCU RAZVAN COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.00 M VALER MACARIE
5 HADA C. ESTERA Colegiul Național HCC Alba Iulia 7.50 M Todoran-Fer Monica
6 DAVID D. DANIELA Colegiul Național HCC Alba Iulia 7.00 Pletea Ion
7 TUȘA LIVIU ADRIAN LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ 6.95 CĂLIN IULIAN
8 VESA LAVINIA COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.90 FILIP ANDA
9 LAZEA LUCIANA COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.55 FILIP ANDA
10 VAIDASIGAN LORENA LIC.TEORETIC DAVID PRODAN CUGIR 6.50 MĂRGINEAN BOTA CLAUDIU
11 TEOC EMANUEL ANDREI COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA ABSENT COSMIN APOLZAN