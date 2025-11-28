Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de Ministru al Apărării Naționale după scandalul CV-ului: ,,Fac acest gest cu asumare și respect”
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de Ministru al Apărării Naționale: ,,Fac acest gest cu asumare și respect”
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de Ministrul al Apărării Naționale, astăzi, 28 noiembrie. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook.
Citește și: Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care dânsul o ia”
,,Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.
România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.
Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.
Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.
Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare. Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.
Și un gând despre viitor – România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.
Reamintim că, coaliţia de la guvernare a fost zguduită de noul scandal care îl vizează pe Ionuț Moșteanu. Social-democraţii i-au cerut demisia ministrului Apărării, acuzat că şi-ar fi falsificat CV-ul pentru a putea face parte din consiliile de administraţie ale unor societăţi controlate de stat.
Citește și: Ionuț Moșteanu și nebuloasele din CV: O universitate nu îl cunoaște, cealaltă spune că a făcut doi ani într-unul. George Simion cere demisia: „Un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Moșteanu a fost student la Facultatea de Management Agroturistic în perioada 1995-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an. În CV-ul publicat pe Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu a menționat că a urmat cursurile acestei facultăți în perioada 1996-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an. În CV-ul publicat pe Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu a menționat că a urmat cursurile acestei facultăți în perioada 1996-1999.
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și-a publicat, joi, pe pagina de Facebook, diploma de licență după ce în spațiul public au apărut informații despre lipsa studiilor universitare ale ministrului.
Totuși, în urma scandalului, astăzi, 28 noiembrie, Ionuț Moșteanu a demisionat.
