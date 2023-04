Investiții pentru producerea de arme moderne la Fabrica din Cugir: Anunțul ministrului Economiei

Eduard Tudor Vasiu, elev al Colegiului ”HCC” Alba Iulia, pe podium la un concurs de poezie din Franța

Eduard Tudor Vasiu, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, s-a situat pe podium la un concurs de poezie din Franța. Este vorba de Concursul de poezie ”Paul Verlaine”.

Eduard Tudor Vasiu a participat la categoria a treia și s-a clasat pe locul 3. Festivitatea de premiere se va desfășura în format fizic, la Metz, în 10 iunie, iar Eduard Tudor Vasiu va participa la acest moment festiv. Anul trecut, elevul albaiulian se clasa, de asemenea, pe poziția a treia la un concurs liric din Hexagon.

Iată poezia cu care Eduard Tudor Vasiu a impresionat la concirsul de poezie recent încheiat:

En passant par une vie éphémère…

Notre vie est si courte…

C’est comme si tout était sur la grande errance,

Comme dans une pleine éternité

Et tout passe si vite!

Les années pleines de richesses passent,

Tout comme les jours du vrai Temps

Et le monde avec ses ennuis passe lui aussi.

Les années passent devant des sanctuaires d’oiseaux, d’animaux, d’êtres vivants,

Elles passent toutes comme … des éclairs menaçants.

Des gloires, des gens, des noms, des vétérans, des militaires partent,

Ils nous quittent, ils volent

Et nous nous retrouverons finalement avec une histoire banale à leur sujet!

Les années qui passent nous saluent de loin,

Du fond des ténèbres,

Des profondeurs de la mer glorieuse

Et elles s’en vont, s’en vont…

Elles vont s’envoler vers le Beau

Et avec elles, en même temps, les feuilles tombent,

Mais non pas les valeurs éternelles.

Par la suite de ces beaux et pétillants souvenirs,

Nous, même nous, nos chers amis à nous…

Nous restons avec notre „train de vie”

Qui nous surprendra tout le temps

Et cela se terminera dans une éphémérité ininterrompue.

Et donc nous partons tous, un par un dans le chagrin,

En silence, d’une façon sublime, lente, miraculeuse

Pour oublier toutes les miettes de la vie

Et un mystère non résolu.

Nous voulons des choses matérielles, nous apprécions la vie et nous croyons que nous méritons

De belles choses dorées, précieuses, éclatantes,

Mais réfléchissons-y un peu :

Rien de tout cela… derrière notre Passage

Ne restera d’une réelle valeur!

Ȏ, chère vie, nous te vivons jusqu’à ce que nous vieillissions…

Parce que tu es phénoménale, comme un être vivant dans notre âme,

Mais, malheureusement, en fin des comptes, on se rend compte que… :

« Ce n’est qu’un rêve… et que c’est fini… notre vie! »