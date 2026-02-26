Investiție de 5 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare într-o comună din Alba: O nouă licitație în vederea realizării proiectului tehnic și execuției lucrărilor
Primăria Vințu de Jos a lansat, miercuri, 25 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de atribuire prin licitație publică a contractului de realizare a proiectului tehnic și de execuție a lucrărilor aferente proiectului care vizează modernizarea stației de epurare și extindere rețelei de apă uzată în localitățile Mereteu, Valea Goblii, Câmpu Goblii, Vurpăr, Valea Vințului și Pârâu lui Mihai.
O procedură similară a fost lansată și în vara anului 2025. În octombrie 2022, Agenția pentru Protecția Mediului (actualment Direcția Județeană de Mediu) Alba a emis avizele de mediu necesare pentru acest proiect major.
La fel ca la procedentă procedură în SEAP, valoarea totală estimată a contractului propus este de 25.422.370 de lei (aproximativ 5 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor în cadrul noii proceduri este 18 martie 2026.
Din cele 18 localități componente ale comunei Vințu de Jos, 6 (Vurpăr, Mereteu, Câmpu Goblii, Valea Vințului, Valea Goblii și Pârâu lui Mihai) dispusn în acest moment de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și doar una (Vințu de Jos) dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor menajere, dotat cu stație de epurare.
Proiectul prevede realizarea rețelei de canalizare (gravitațională sau cu pompare, unde e necesar) și o stație de epurare nouă. Asta pentru că pentru stația de epurare existentă s-a analizat posibilitatea extinderii capacității existente dar în teren s-a constatat faptul că treapta biologică existentă nu funcționează, capacitatea acesteia fiind cu mult depăşită (210 mc/zi la un necesar actual de minimum 600 mc/zi).
În plus, linia nămolului este scoasă din uz, iar treapta mecanică este complet colmatată.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
