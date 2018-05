Învățământul universitar în domeniul Dreptului, de la Alba Iulia, aniversează 25 de ani

Învățământul universitar în domeniul Dreptului de la Alba Iulia aniversează 25 de ani de existență, iar astfel în perioada în aceste zile are loc un eveniment internațional, la Universitatea ”1 Decembrie 1918”.

Reprezentanții universității organizează conferința: “Law and its challenges – in socio-economic and administrative field”, WITH THE OCASION OF 25 YEARS OF ACADEMIC LAW IN ALBA IULIA, Alba Iulia, 3th of May-5th of May 2018”.

Deschiderea oficială a Conferinței va avea loc vineri, ora 9.00, în Amfiteatrul A9 și va fi urmată, cu începere de la ora 10.00 (tot în Amfiteatrul A9), de Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului univ. Dr. Hab. Jakub Stelina, Universitatea din Gdansk, Polonia.