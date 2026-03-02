Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi pentru fiecare deținut
Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi pentru fiecare deținut
În anul 2025, statul a avut un buget de 61,40 lei pe zi pentru fiecare deținut, sumă destinată cheltuielilor curente precum hrana, utilitățile, asistența medicală, produsele de igienă, transportul, comunicațiile și întreținerea spațiilor de detenție.
Cea mai mare parte a sumei este direcționată către utilități – 17,45 lei pe zi pentru fiecare persoană încarcerată. Aici intră costurile cu încălzirea, energia electrică, apa și salubritatea. Clădirile trebuie să fie locuibile, iar condițiile minime sunt obligatorii prin lege, potrivit Adevărul.
Alți 17,13 lei sunt alocați la categoria „alte cheltuieli”, care includ investiții și întreținerea infrastructurii penitenciare.
Pentru hrană se cheltuie 8,91 lei pe zi. Deși suma poate părea redusă, meniurile sunt variate: la micul dejun se servesc, de regulă, pâine, unt, ceai sau lapte, la prânz ciorbe, tocănițe ori paste, iar la cină alimente mai ușoare, precum legume, mămăligă sau cartofi, mai notează sursa citată.
Pe sănătate sunt alocați 4,40 lei zilnic, bani destinați medicamentelor și materialelor sanitare, un aspect esențial într-un mediu închis. Cheltuieli aparent minore completează tabloul: 0,63 lei pentru materiale de curățenie, 0,83 lei pentru carburanți și 0,15 lei pentru comunicații.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată: Plăți scadente de peste 630 de milioane de euro în contul datoriei publice
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au scăzut, la 28 februarie 2026, la nivelul de 65,023 miliarde de euro, de la 65,812 miliarde de euro la 31 ianuarie 2026, a anunțat, luni, 2 martie 2026, banca centrală. „În cursul lunii (n.a. februarie 2026) au avut loc […]
PENSII 2026 | CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensii mici
CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensii mici Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că sistemul de pensii din România nu va intra în colaps, iar veniturile pensionarilor români vor crește începând cu 1 ianuarie 2027 El […]
2 martie 2026 | Bursa de la București a deschis PE ROȘU ședința de tranzacționare de la începutul noii săptămâni
Bursa de la București a deschis pe roșu ședința de tranzacționare de la începutul noii săptămâni Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii, altfel spus „pe roșu” ședința de luni, 2 martie 2026, iar rulajul se cifra la 35,16 milioane de lei (6,90 milioane de euro), după 30 de minute […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi pentru fiecare deținut
Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi...
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată: Plăți scadente de peste 630 de milioane de euro în contul datoriei publice
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au scăzut, la 28 februarie...
Știrea Zilei
FOTO | Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual: Ce sarcini are „Lupșanu”
Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual Primăria unei comune de munte din Alba, Lupșa,...
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de...
Curier Județean
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an...
FOTO | Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România
Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...