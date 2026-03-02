Actualitate

Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi pentru fiecare deținut

Bogdan Ilea

acum 2 ore

În anul 2025, statul a avut un buget de 61,40 lei pe zi pentru fiecare deținut, sumă destinată cheltuielilor curente precum hrana, utilitățile, asistența medicală, produsele de igienă, transportul, comunicațiile și întreținerea spațiilor de detenție.

Cea mai mare parte a sumei este direcționată către utilități – 17,45 lei pe zi pentru fiecare persoană încarcerată. Aici intră costurile cu încălzirea, energia electrică, apa și salubritatea. Clădirile trebuie să fie locuibile, iar condițiile minime sunt obligatorii prin lege, potrivit Adevărul.

Alți 17,13 lei sunt alocați la categoria „alte cheltuieli”, care includ investiții și întreținerea infrastructurii penitenciare.

Pentru hrană se cheltuie 8,91 lei pe zi. Deși suma poate părea redusă, meniurile sunt variate: la micul dejun se servesc, de regulă, pâine, unt, ceai sau lapte, la prânz ciorbe, tocănițe ori paste, iar la cină alimente mai ușoare, precum legume, mămăligă sau cartofi, mai notează sursa citată.

Pe sănătate sunt alocați 4,40 lei zilnic, bani destinați medicamentelor și materialelor sanitare, un aspect esențial într-un mediu închis. Cheltuieli aparent minore completează tabloul: 0,63 lei pentru materiale de curățenie, 0,83 lei pentru carburanți și 0,15 lei pentru comunicații.

