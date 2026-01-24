Sport

Într-o partidă amicală, ASA Tg. Mureș – CSU Alba Iulia 6-2 (2-0) | Universitarii, eșec cu o formație din eșalonul superior

Într-o partidă amicală, ASA Tg. Mureș – CSU Alba Iulia 6-2 (2-0) | Universitarii, eșec cu o formație din eșalonul superior, la primul amical al anului

Divizionara secundă ASA Tg. Mureș a câștigat primul joc de verificare din acest an, scor 6-2 (2-0), cu CSU Alba Iulia.

Pentru gazde au punctat Ciobanu – dublă, Demeter, B. Vlad, Ganea, Filip, iar gruparea albaiuliană a înscris prin Tamaș (eurogol, la 0-3) și Trifu (la 1-4), ambii în repriza secundă. Noutăți la formația studențească sunt tinerii P. Cristea, Pițu (ambii de la formația de juniori a clubului) Vancea (Sporting Cluj) și Pașca-Igna (fost la CIL Blaj).

La primul meci de la reluarea pregătirilor, universitarii au avut parte de un adversar tare, dintr-un eșalon superior, la fel ca CSM Unirea Alba Iulia care a întâlnit CSC Șelimbăr.

Antrenorul Nicolae Ghișa a utilizat formula: Pauletti – E. Vlad, Milchiș, Grosu, Sebaș, Dumitrescu, P. Cristea (junior din propria pepinieră), S. Pîrv, A. Mihai, Tamaș, Stănilă; au mai intrat Blagu, D. Olălău, Rareș Vancea (n. 2008, Sporting Cluj), Trifu, Pițu (2009, din propria pepinieră), Bălan, Pașca-Igna (ex-CIL Blaj), R. Păcurar, Velțan; absenți Crîng, Cârja, Buzilă, Rusu, Pandor. Următoarele teste sunt cu CIL Blaj (vineri, 30 ianuarie), Jiul Petroșani (7 februarie), Hidro Mecanica Șugag (14 februarie) și ACS Mediaș (20 februarie).

