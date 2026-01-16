Sport

CSU Alba Iulia, amical anulat și o plecare: Șerban, în Irlanda

Dan HENEGAR

Publicat

acum 46 de minute

în

De

Divizionara terță CS Universitar Alba Iulia, amical anulat și o plecare: Șerban, în Irlanda

CS Universitar Alba Iulia a anulat primul amical din această perioadă de pregătire, formația universitară neavând un teren adecvat la dispoziție.

Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia, reunire cu 24 de jucători | Deocamdată, nicio noutate în efectivul universitarilor

În consecință, cum starea vremii este una specifică anotimpului rece, s-a preferat să se renunțe la jocul de verificare fixat cu Universitatea Cluj, Under 19. Următorul test prevăzut este în 24 ianuarie, când CSU Alba Iulia ar trebui să se deplaseze la ASA Tg. Mureș, divizionară secundă care în aceeași zi are programat un joc în deplasare cu CIL Blaj.

În altă ordine de idei, formația universitară s-a despărțit de D. Șerban, venit în vara trecută de la CIL Blaj, întrucât apărătorul lateral stânga în vârstă de 20 de ani a preferat să renunțe la activitatea de fotbalist și a plecat în Irlanda, la muncă. În altă ordine de idei, „alb-albaștrii” au în pregătire doi tineri jucători, din anul 2007, ambii mijlocași, pentru a acoperi capitolul under. Asta întrucât strategia clubului merge în continuare pe înregimentarea unor jucători tineri, în condițiile în care oricum media de vârstă a lotului este una scăzută, cu foarte puțini echipieri care depășesc 20 de ani.

