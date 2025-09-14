Într-o comună din Alba, prima fabrică de procesare a legumelor finanțată din fonduri europene își deschide porțile
SE DESCHIDE unitatea pentru procesarea legumelor și a fructelor de la Rădești
Recent, la Rădești s-au făcut noi probe la fabrica de procesare a legumelor și fructelor, investiție realizată cu fonduri europene, unitatea urmând să-și înceapă activitatea în scurt timp.
Finanțarea în valoare de 85.000 de euro este asigurată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), la care se adaugă o contribuție locală de 37.000 de euro din partea membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Alba de Jos”, din care fac parte 12 consilii locale din jurul municipiului Aiud, 10 rurale și 2 urbane.
Președintele ADI este primarul comunei Rădești, Alin Nicula.
Acesta a precizat că este e premieră națională ca o primărie să se implice într-un astfel de proiect european: „Ideea unei fabrici de prelucrare a legumelor a rezultat din situația concretă pe care o avem de mai mulți ani pe raza comunei, în special la Leorinț, unde cultivatorii de legume erau nevoiți de multe ori, toamna, să arunce o parte din recolta rămasă nevândută, neexistând o unitate de procesare în apropiere”.
Locația în care va funcționa noua unitate de procesare a legumelor și fructelor de la Rădești, fosta moară de cereale, a fost reabilitată și modernizată prin parteneriatul dintre Primăria şi Consiliul Local al comunei Rădeşti, Consiliul Judeţean Alba, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Alba de Jos» şi Grupul de Acţiune Locală «Pe Mureş şi pe Târnave». Prin GAL «Pe Mureș și pe Târnave», au fost montate toate utilajele și s-au făcut probele încă de anul trecut.
Producătorii de legume din orașele și comunele care fac parte din GAL „Pe Mureș și pe Târnave” vor putea să își proceseze din toamna anului 2025 legumele rămase nevândute sau pe care vor să le valorifice, iar ca o noutate, după procesare, conservele rezultate se pot regăsi pe rafturi speciale create în magazine și supermarketuri sau poate chiar la cererea consumatorilor.
Primarul Alin Nicula are și un alt plan, pe care l-ar dori să-l pună în practică, și anume realizarea unui SRL care să achiziționeze produsele de la fermieri și să treacă la desfacerea produsului finit. Însă, deocamdată este nevoie de o persoană angajată care să se ocupe de procesarea produselor și gestionarea afacerii.
„În funcție de ce vor aduce fermierii, în general 80 -90% dintre fructele și legumele existente pot fi procesate. Referitor la ce se dorește a se obține, putem să ne adaptăm nevoilor fiecăruia”, a precizat primarul comunei Rădești, Alin Nicula.
