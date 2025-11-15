Intervențiile stomatologice cu anestezie generală ar putea fi realizate în spitalele publice. Ministrul Sănătății: ,,Să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”

Intervențiile stomatologice cu anestezie generală ar putea fi realizate în spitalele publice. Ce spune Ministrul Sănătății

Intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice este o propunere discutată de Ministrul Sănătățiie, Alexandru Rogobete, pe o rețea de socializare.

Iniţiativa acestuia vine după cazul fetiţei de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din Capitală, în urma unei anestezii generale.

„Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă – în ambulatoriul de specialitate mai exact? Mă refer la intervenţii stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiţii de siguranţă, în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice”, a scris ministrul pe Facebook.

Astfel, afirmă ministrul, pacienții ar putea beneficia de proceduri moderne și sigure, realizate în spitale pregătite pentru acest tip de intervenții.

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregătite dacă apare o complicaţie de urgenţă. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni. Dar, aşa cum am spus mereu, îmi place să iau deciziile împreună cu voi. (…) Credeţi că o astfel de reglementare ar fi utilă? Ce idei suplimentare aveţi? La ce ar trebui să fim atenţi? Părerea voastră ne face bine şi contează enorm pentru mine”, a explicat Alexandru Rogobete.

