PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de INS
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de Institutul Național de Statistică
În trimestrul III, în termeni reali, economia României a scăzut cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele alarmante publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Produsul Intern Brut ajustat sezonier a înregistrat o scădere de 0,2% în T3/2025, comparativ cu T2/2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
Citește și: Reforma din aministrația publică: 10% din bugetari trebuie să plece. De când se fac concedierile la stat
Comparativ cu T3/2024, PIB-ul României a înregistrat o creștere de 1,4% în T3/2025. În perioada ianuarie – septembrie 2025, PIB-ul ajustat sezonier se situează cu 1,4% peste nivelul înregistrat în primele nouă luni ale anului precedent.
Pe baza seriei brute, PIB-ul României a crescut cu 1,6% în T3/2025 față de aceeași perioadă a anului 2024. Pentru primele trei trimestre ale anului, ritmul de creștere raportat este de 0,8%.
INS a recalculat seria ajustată sezonier odată cu introducerea datelor pentru T3/2025. Indicii de volum au fost modificați astfel:
- T1/2024 vs. T4/2023: 100,0% (fără modificare);
- T2/2024 vs. T1/2024: revizuire de la 99,6% la 100,6%;
- T3/2024 vs. T2/2024: revizuire de la 100,4% la 100,6%;
- T4/2024 vs. T3/2024: revizuire de la 100,0% la 100,5%;
- T1/2025 vs. T4/2024: revizuire de la 100,0% la 100,1%;
- T2/2025 vs. T1/2025: revizuire de la 101,2% la 101,0%.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat
Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat Tunelul Momaia, de pe Autostrada Sibiu-Pitești, prinde contur și ar putea fi deschis circulației mai devreme decât era planificat. Constructorul austriac Porr lucrează cu 550 de muncitori și 170 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea […]
Companiile de stat cu pierderi mari și cele care sunt ,,o gaură neagră” pentru buget vor fi lichidate: CFR Marfă, printre ele. Ce se întâmplă cu ROMARM
Companiile de stat cu pierderi mari și cele care sunt ,,o gaură neagră” pentru buget vor fi lichidate: CFR Marfă, printre ele. Ce se întâmplă cu ROMARM Companiile de stat care au pierderi „cronice” și cele care sunt „o gaură neagră” pentru buget vor fi lichidate, a declarat, vineri, 14 noiembrie 2025, premierul României, Ilie […]
Reforma din aministrația publică: 10% din bugetari trebuie să plece. De când se fac concedierile la stat
Reforma din aministrația publică: 10% din bugetari trebuie să plece. De când se fac concedierile la stat Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 14 noiemnbrie 2025, că reforma din administrația publică, agreată în coaliția de guvernare, va duce la reducerea aparatului bugetar atât la nivel central, cât și local. Potrivit acestuia, coaliția a ajuns la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat
Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat Tunelul Momaia, de...
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de INS
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de Institutul Național de Statistică În trimestrul...
Știrea Zilei
Comunicat | STP aduce acuzații GRAVE: Primăria Alba Iulia ar fi blocat plățile către transportul public și a lăsat restanțe de aproape 10 milioane de lei. Compania spune că angajații au rămas fără salarii
STP aduce acuzații GRAVE: Primăria Alba Iulia ar fi blocat plățile către transportul public și a lăsat restanțe de aproape...
Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000 euro daune morale
Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000...
Curier Județean
FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum va arăta drumul după modernizare
FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum...
Restaurantul Cetății – PUB 13 spune de 22 de ani povestea Alba Iuliei. Locul unde istoria și oamenii se întâlnesc la aceeași masă
Restaurantul Cetății – PUB 13 spune de 22 de ani povestea Alba Iuliei. Locul unde istoria și oamenii se întâlnesc...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...