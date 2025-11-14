PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de INS

În trimestrul III, în termeni reali, economia României a scăzut cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele alarmante publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Produsul Intern Brut ajustat sezonier a înregistrat o scădere de 0,2% în T3/2025, comparativ cu T2/2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu T3/2024, PIB-ul României a înregistrat o creștere de 1,4% în T3/2025. În perioada ianuarie – septembrie 2025, PIB-ul ajustat sezonier se situează cu 1,4% peste nivelul înregistrat în primele nouă luni ale anului precedent.

Pe baza seriei brute, PIB-ul României a crescut cu 1,6% în T3/2025 față de aceeași perioadă a anului 2024. Pentru primele trei trimestre ale anului, ritmul de creștere raportat este de 0,8%.

INS a recalculat seria ajustată sezonier odată cu introducerea datelor pentru T3/2025. Indicii de volum au fost modificați astfel:

T1/2024 vs. T4/2023: 100,0% (fără modificare);

T2/2024 vs. T1/2024: revizuire de la 99,6% la 100,6%;

T3/2024 vs. T2/2024: revizuire de la 100,4% la 100,6%;

T4/2024 vs. T3/2024: revizuire de la 100,0% la 100,5%;

T1/2025 vs. T4/2024: revizuire de la 100,0% la 100,1%;

T2/2025 vs. T1/2025: revizuire de la 101,2% la 101,0%.

