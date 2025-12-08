Intervenție pe o stradă din Alba Iulia: Au fost semnalate posibile scăpări de gaze. Pomperii și echipaj Delgaz Grid, intervenție de urgență
Un echipaj DelgazGrid și pompieri din Alba Iulia intervin în aceste momente pe strada Arieșului din municipiu pentru a asigura măsurile necesare după ce un cetățean a semnalat prin 112 posibile scăpări de gaze.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112 privind posibile scăpări de gaze la un contorului exterior in mun. Alba Iulia, strada Arieșului, conform ISU Alba.
Forțele alocate pentru această misiune sunt: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de la DelgazGrid.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
