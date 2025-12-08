Rămâi conectat

Ştirea zilei

Intervenție pe o stradă din Alba Iulia: Au fost semnalate posibile scăpări de gaze. Pomperii și echipaj Delgaz Grid, intervenție de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 minute

în

De

Intervenție pe o stradă din Alba Iulia: Au fost semnalate posibile scăpări de gaze. Pomperii și echipaj Delgaz Grid, intervenție de urgență

Un echipaj DelgazGrid și pompieri din Alba Iulia intervin în aceste momente pe strada Arieșului din municipiu pentru a asigura măsurile necesare după ce un cetățean a semnalat prin 112 posibile scăpări de gaze.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112 privind posibile scăpări de gaze la un contorului exterior in mun. Alba Iulia, strada Arieșului, conform ISU Alba.

Forțele alocate pentru această misiune sunt: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de la DelgazGrid.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

7 decembrie 2025

De

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul Au apărut primele rezultate ale exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025, potrivit datelor culese până la ora 19:30. Rezultatele sondajelor efectuate la ieșirea de la urne îl arată pe primul loc pe Ciprian […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

7 decembrie 2025

De

Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului În preajma sărbătorilor de iarnă, când gândurile ni se întorc firesc spre ceea ce este mai cald și mai omenesc în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

7 decembrie 2025

De

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca Luni, 1 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a fost invitat să participe la prima ediție a Galei Editurii Școala Ardeleană, care a avut loc la Cluj-Napoca, la Casa de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 21 de minute

Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi ia amploare. Autoritățile sesizează Parchetul European pentru posibile fraude la achiziții

Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi ia amploare. Autoritățile sesizează Parchetul European pentru posibile fraude la achiziții Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru,...
Actualitateacum 46 de minute

Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă

Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă  În sezonul rece, este...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 minute

Intervenție pe o stradă din Alba Iulia: Au fost semnalate posibile scăpări de gaze. Pomperii și echipaj Delgaz Grid, intervenție de urgență

Intervenție pe o stradă din Alba Iulia: Au fost semnalate posibile scăpări de gaze. Pomperii și echipaj Delgaz Grid, intervenție...
Ştirea zileiacum 17 ore

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul Au apărut...

Curier Județean

Curier Județeanacum 39 de minute

Robert Roman a câștigat concursul de proiecte de manager al Centrului cultural Palatul Principilor. Proiect de hotărâre în CL Alba Iulia

Robert Roman a câștigat concursul de proiecte de manager al Centrului cultural Palatul Principilor. Proiect de hotărâre în CL Alba...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Trecerea de cale ferată de la Ciumbrud, închisă fără acordul Primăriei: Sancțiuni pentru constructor

Trecerea de cale ferată de la Ciumbrud, închisă fără acordul Primăriei: Sancțiuni pentru constructor Primăria Municipiului Aiud a aplicat sancțiuni...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 17 ore

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Politică Administrațieacum 21 de ore

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea