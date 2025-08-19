Însoțitorii minorilor nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar. Poliția de Frontieră va face verificările electronic!
Veste extraordinară! Însoțitorii minorilor nu mai trebuie să prezionte fizic cazierul judiciar. Poliția de Frontieră va face verificările electronic!
O modificare importantă urmează să fie implementată în beneficiul celor care călătoresc cu copii în străinătate. Indiferent dacă sunt bunici, unchi, mătuși sau prieteni apropiați ai familiei, aceștia nu mai sunt obligați să prezinte cazierul judiciar în format fizic la punctele de trecere a frontierei.
Această schimbare vine în urma unei modificări legislative menite să reducă birocrația și să sprijine digitalizarea serviciilor publice. Până acum, însoțitorii minorilor erau nevoiți să prezinte un cazier judiciar în original pentru a putea ieși din țară împreună cu copilul.
Acum, această obligație a fost eliminată. Verificarea se va face electronic, direct de către Poliția de Frontieră, care are acces la baza de date națională. Prin aceste verificări se verifică infracțiunile grave, precum: omorul; traficul de persoane și traficul de droguri.
Dacă însoțitorul a fost condamnat pentru astfel de fapte și nu a fost reabilitat, i se poate interzice părăsirea țării cu un minor. În schimb, în cazul în care persoana a fost reabilitată, aceste infracțiuni nu mai sunt luate în considerare în procesul de evaluare.
Este important de reținut că, deși prezentarea cazierului nu mai este necesară, restul documentelor rămân obligatorii: -declarația notarială de acord din partea părintelui/părinților care nu însoțesc copilul; pașaportul minorului (sau cartea de identitate, unde este cazul); actele de identitate ale însoțitorului.
Această modificare legislativă vine ca răspuns la solicitările repetate de simplificare a procedurilor și este un pas concret spre reducerea birocrației și încurajarea digitalizării în sistemul public.
