Înscrierile la clasa pregătitoare 2021 încep în MARTIE. Ce spun reprezentanții Ministerului Educației

În jurul lunii martie, înscrierile la clasa pregătitoare vor începe, după ce regulile și metodologia de înscriere la școală vor fi făcute publice în cursul lunii februarie, a declarat pentru Edupedu.ro secretarul de stat responsabil cu învățământul preuniversitar, Sorin Ion.

Acesta a precizat că are în vedere menținerea repartizării elevilor în clasele pregătitoare în ordinea alfabetică a numelor celor mici, introdusă anul trecut în premieră ca regulă la nivel național de ministrul Monica Anisie.

Regula face imposibil ca un părinte să-și aleagă o anumită învățătoare, în contextul în care anii trecuți existau liste de zeci de persoane care voiau un anumit cadru didactic.

“Eu aș menține-o, chiar dacă există destulă lume supărată pe tema asta (din cauza repartizării aleatorii a elevilor în clasele pregătitoare – N.Red.). Dar principalul obiectiv este oferirea de șanse egale tuturor copiilor. Și mai e ceva: din experiența proprie, sunt clase la care solicitarea depășește mult mult mult numărul de locuri. Și atunci ești în imposibilitate de-a face niște criterii pentru formarea claselor și este mai corect așa. Plus că nu am observat anul trecut mari probleme pe zona asta. Au fost mai mari probleme în ceea ce înseamnă percepția publică atunci când a apărut metodologia, decât când ea s-a aplicat”, a declarat pentru Edupedu.ro secretarul de stat din Ministerul Educației responsabil cu învățământul preuniversitar.

Contactat de Edupedu.ro în legătură cu regulile de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, secretarul de stat Sorin Ion a declarat că procedura de tragere la sorți la învățătoarelor, pe fiecare clasă în parte, va putea fi decisă de fiecare școală în parte.

“Dacă ai stabilit învățătorii la clasă și apoi ai tras la sorți copiii din fiecare clasă, este asigurată egalitatea de șanse. Putem să facem și repartizarea elevilor întâi și apoi tragerea la sorți a învățătorilor, dar înseamnă 2 acțiuni aleatorii și nu e cazul” să fie impuse ambele ca obligatorii, la nivel național, a precizat oficialul.

Întrebat dacă fenomenul vizelor de flotant a cunoscut vreo modificare, după ce anul trecut părinții nu și-au putut alege învățătorii pentru copii, Sorin Ion a răspuns: “E tare greu să faci o inventariere a mutațiilor cu scop școală, pentru că nu știi care sunt făcute cu scopul ăsta și care sunt serioase”.

Amintim că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat în septembrie 2020 o serie de măsuri restrictive, care au intrat deja în vigoare, pentru obținerea vizelor de flotant. Solicitantul vizei de flotant trebuie să stea cel puțin 15 zile pe lună la locuința secundară, iar dacă la aceeași adresă figurează mai mult de două persoane, poliția va face verificări (sursa și detalii)

Întrebat dacă Ministerul Educației a discutat anul acesta cu Ministerul de Interne pe tema vizelor de flotant în scop școlar, Sorin Ion a declarat: “Încă nu, pentru că în perioada asta prioritățile au fost cu totul altele. Toate la timpul lor”.

Secretarul de stat din Ministerul Educației a precizat că și anul acesta înscrierile în clasa pregătitoare 2021 “cu siguranță” vor putea fi făcute și online. “Va exista posibilitatea de alegere. Părinții să-și ia ca repere termenele din anii precedenți, pentru că nu pot fi mult diferite”, a adăugat Sorin Ion, cu privire la regulile de înscriere la școală.

În ceea ce privește evaluarea psihosomatică a copiilor pe care părinții vor să-i înscrie la școală, deși nu împlinesc 6 ani la 31 august 2021, oficialul a declarat pentru Edupedu.ro că, “în principiu, ca și anii trecuți, încercăm ca evaluarea să se facă în cât mai multe locuri, în funcție de numărul de consilieri psihopedagogi din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)”.

Referitor la premiera introdusă anul trecut de inspectoratul școlar al municipiului București la formarea claselor pregătitoare din Capitală – și anume ca în fiecare formațiune școlară (clasă) să fie repartizat maximum un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) -, secretarul de stat din Ministerul Educației a declarat pentru Edupedu.ro că, “matematic, nu poate fi un principiu care să funcționeze, dacă ai n clase și n+1 copii cu CES. Nu putem să facem maximum 1 elev per clasă regulă la nivel național, principiul nu poate fi decât orientativ. Ceea ce este important este să realizăm o repartizare omogenă a acestora”.

Amintim că anul școlar în curs este primul în care grupa mare de grădiniță a devenit obligatorie. “Deocamdată nu” a fost discutată nicio regulă nouă cu privire la înscrierea în clasa pregătitoare care să ia în considerare participarea sau lipsa de la grupa mare de grădiniță a copilului, a afirmat Sorin Ion pentru Edupedu.ro. “Vom vedea după ce lămurim problemele cu învățământul online, cu începerea sau neînceperea cursurilor – astea sunt urgențe maxime; după, ne așezăm și pe metodologia de înscriere la clasa pregătitoare”, a adăugat secretarul de stat.

Referitor la înscrierile la grădiniță, unde din toamnă grupa mijlocie va fi obligatorie, oficialul a declarat pentru Edupedu.ro că “pentru grupa mijlocie în principiu se vor face reînscrieri. Nu am avut încă discuții pe metodologia de înscriere, mai ales că ea va prelua mare parte din cele din anii precedenți. Nu trebuie să existe îngrijorări pe tema asta”.

Informații de background

Anul trecut, înscrierea la clasa pregătitoare a fost marcată de o premieră: procedura de repartizare a copiilor în clase a fost aleatorie (în ordinea alfabetică a numelor copiilor sau prin tragere la sorți) și a fost stabilită de inspectorate, nu de școli. Stabilirea aleatorie a elevilor pe clase a făcut imposibil ca părinții să-și aleagă un anumit învățător și ca școlile să construiască liste cu elevii care vor la o învățătoare.

Formarea claselor propriu-zise de elevi (proces numit “constituirea formațiunilor de elevi” în documentele oficiale școlare) se face după ce se termină toate etapele de înscriere în clasa pregătitoare, la începutul lunii septembrie, “cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare şi incluziune”, după cum a prevăzut anul trecut metodologia Ministerului Educației.

În București, procedura aplicată de ISMB a prevăzut că “toți elevii înscriși în unitatea de învățământ vor fi ordonați alfabetic, realizându-se 2 liste organizate pe criteriul de gen. Distribuirea acestora pe clase se face în ordine alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă (primul copil va fi cuprins în clasa pregătitoare A, al doilea copil – în clasa pregătitoare B, ș.a.m.d până la ultima clasă, după care se reia repartizarea, următorul copil fiind cuprins în clasa pregătitoare A și tot așa). Pentru a se asigura echilibrarea claselor constituite, acest algoritm se aplică separat celor 2 liste organizate pe criteriul de gen”.

În cazul copiilor gemeni/tripleți, părintele a depus o declarație la școală prin care a precizat dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.

Sursa: edupedu.ro