Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect

Prin proiectul ,,Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos, județul Alba, urmează să se modernizeze mai multe străzi.

Mai exact, o lungime de 3,338 km urmează să fie modernizată prin proiectul autorităților locale, care a fost depus la APM pentru a primi acordul de mediu.

Astfel, străzile Becheru, Crișan, Meteseasca, Morii, Bisericii Tronson 1 și 2, Primăvreii, urmează să fie modernizate.

Potrivit documentației, folosinta actuala a terenului sunt strazi si drumuri, și nu vor fi utilizate suprafețe suplimentare de teren, iar pentru organizarea de șantier se vor folosi spațiile din stațiile de încrucișare. După încheierea lucrărilor de construcții, terenul afectat de aceste lucrări va fi redat categoriei inițiale de folosința.

Terasamentele constau în săpături în patul drumului la o adâncime de 70cm cu separarea materialului din stratele superioare, care conțin piatră spartă și balast. Refacerea stratului de fundație cu grosimea de 40cm cu material din vechea împietruire, care se nivelează şi compactează.

Structura rutieră suplă formata din 4cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008, 6cm BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008; 20cm piatră spartă in amestec optimal (0-63)mm, 40 cm fundatie din piatră spartă și balast recuperate prin săpătură. Mixturile asfaltice se procură din oraşul Alba Iulia şi se transportă pe o distanţă de 35 km. Piatra sparta si balastul se procură de la cariere si balastiere din zona transportându-se de la 25-30km.

Străzile cu o banda de circulatie sunt prevazute cu statii de incrucisare aplasate la 200-250m, tinandu-se cont si de distanta de vizibilitate

Acostamentele 1 x (0,0 – 0,5) m au aceiasi structura rutiera ca si partea carosabila

Sistemul de scurgere a apelor pluviale este alcătuit din şanțuri trapezoidale din pământ, şanțuri betonate, rigole scafă, rigole carosabile, care pot fi din prefabricate sau turnate monolit din beton C35/45

Santurile din pamant se refac si se betoneaza cu beton marca C35/45, pe o fundatie din nisip pilonat sau beton C16/20 asezata pe un strat de balast de 10 cm. Descărcarea şanțurilor se realizează și prin rigole carosabile transversale.

Podeţe tubulare pentru descărcarea şanţurilor, cu diametre de 600mm, 800mm si 1000mm, utilizând tuburi corugate, cu timpane, aripi, radier între aripi cu pinten terminal din beton clasa C35/45 în fundații şi C30/37 în elevatii produs în stații centralizate şi transportat pe şantier cu autovehicule specializate (CIFAROM);