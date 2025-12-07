Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect
Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect
Prin proiectul ,,Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos, județul Alba, urmează să se modernizeze mai multe străzi.
Mai exact, o lungime de 3,338 km urmează să fie modernizată prin proiectul autorităților locale, care a fost depus la APM pentru a primi acordul de mediu.
Astfel, străzile Becheru, Crișan, Meteseasca, Morii, Bisericii Tronson 1 și 2, Primăvreii, urmează să fie modernizate.
Potrivit documentației, folosinta actuala a terenului sunt strazi si drumuri, și nu vor fi utilizate suprafețe suplimentare de teren, iar pentru organizarea de șantier se vor folosi spațiile din stațiile de încrucișare. După încheierea lucrărilor de construcții, terenul afectat de aceste lucrări va fi redat categoriei inițiale de folosința.
- Terasamentele constau în săpături în patul drumului la o adâncime de 70cm cu separarea materialului din stratele superioare, care conțin piatră spartă și balast. Refacerea stratului de fundație cu grosimea de 40cm cu material din vechea împietruire, care se nivelează şi compactează.
- Structura rutieră suplă formata din 4cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008, 6cm BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008; 20cm piatră spartă in amestec optimal (0-63)mm, 40 cm fundatie din piatră spartă și balast recuperate prin săpătură. Mixturile asfaltice se procură din oraşul Alba Iulia şi se transportă pe o distanţă de 35 km. Piatra sparta si balastul se procură de la cariere si balastiere din zona transportându-se de la 25-30km.
- Străzile cu o banda de circulatie sunt prevazute cu statii de incrucisare aplasate la 200-250m, tinandu-se cont si de distanta de vizibilitate
- Acostamentele 1 x (0,0 – 0,5) m au aceiasi structura rutiera ca si partea carosabila
- Sistemul de scurgere a apelor pluviale este alcătuit din şanțuri trapezoidale din pământ, şanțuri betonate, rigole scafă, rigole carosabile, care pot fi din prefabricate sau turnate monolit din beton C35/45
- Santurile din pamant se refac si se betoneaza cu beton marca C35/45, pe o fundatie din nisip pilonat sau beton C16/20 asezata pe un strat de balast de 10 cm. Descărcarea şanțurilor se realizează și prin rigole carosabile transversale.
- Podeţe tubulare pentru descărcarea şanţurilor, cu diametre de 600mm, 800mm si 1000mm, utilizând tuburi corugate, cu timpane, aripi, radier între aripi cu pinten terminal din beton clasa C35/45 în fundații şi C30/37 în elevatii produs în stații centralizate şi transportat pe şantier cu autovehicule specializate (CIFAROM);
- Lucrări accesorii : parapete, marcaje si indicatoare de circulaţie.
FOTO: Galda de Jos (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința extraordinară de marți, 9 decembrie 2025, proiectul de transmitere în folosință gratuită către SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, […]
VIDEO | Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare
Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare Trei străduțe de pământ din Coșlariu au fost fost modernizate și asfaltate. Lucrările au început în această toamnă, iar la început de decembrie 2025, locuitorii satului din comuna Sântimbru așteaptă sărbătorile de iarnă cu stăzile îmbrăcate în haină nouă […]
FOTO | Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului
Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete, din comuna Gârbova, județul Alba, se află în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului. Pista de biciclete din comuna Gârbova prinde […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în zonele unde nu există bancomate
Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în...
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă” Ministrul Educației,...
Știrea Zilei
VIDEO | Basm de sărbători, într-un sat din Alba: Una din cele mai frumoase case de Crăciun din județ, decorată cu peste 10.000 de leduri, decorațiuni și figurine
Basm de sărbători, într-un sat din Alba: Una din cele mai frumoase case de Crăciun din județ, decorată cu peste...
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce...
Curier Județean
INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră
INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o...
Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l
Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie...
Politică Administrație
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...
Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect
Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect Prin proiectul ,,Modernizare infrastructură rutieră în satul...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...