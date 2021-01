Infectări reduse cu până la 50% după prima doză de vaccin Pfizer. Ce arată studiile preliminare din Israel

Primele informații din teren cu privire la eficiența vaccinului împotriva COVID, oferite de studiile din Israel au fost publicate marți seara, a scris publicația Times of Israel. Dincolo de datele pozitive, 17% dintre pacienții care se confruntă în prezent cu o formă severă a bolii au primit deja prima doză a vaccinului, au avertizat totodată oficialii.

Primele date ale campaniei de imunizare din Israel arată că vaccinul Pfizer/BioNTech reduce infectările cu aproximativ 50%, la 14 zile după ce prima doză este administrată, a anunțat marți seară un oficial al Ministerului Sănătății, citat de Times of Israel.

Sharon Alroy-Preis, șefa departamentului de sănătate publică din Ministerul Sănătății, a declarat pentru postul TV Chanel 12 News că datele sunt preliminare și sunt bazate pe testele COVID efectuate printre cetățenii care au primit vaccinul și printre cei care nu l-au primit încă.

Statisticile oferite de două din cele patru organizații de întreținere a sănătății din țară s-au dovedit a fi relativ diferite.

Un studiu preliminar al Serviciilor de Sănătate Maccabi, spre exemplu, a observat o scădere abruptă a infecțiilor cu COVID în rândul celor care au primit prima doză a vaccinului Pfizer/BioNTech.

Potrivit studiului, dat publicității marți și realizat printre 400.000 de membri ai acestui furnizor de servicii de sănătate, numărul de cazuri de infectare a scăzut cu 60%, începând cu a 13-a zi după administrarea primei doze.

Alte date culese după administrarea primei doze a vaccinului Pfizer/BioNtech de Clalit, cel mai mare furnizor de servicii de sănătate din țară, a arătat o scădere a infectărilor cu 33%, la 14 zile după prima doză administrată. Cercetarea Clalit a fost realizată tot pe aproximativ 400.000 de persoane.

Cauza discrepanței datelor este neclară deocamdată, scrie Times of Israel.

180 de pacienți cu cazuri severe ale bolii primiseră prima doză a vaccinului

Faza 3 a studiului clinic pentru vaccinul dezvoltat de Pfizer/BioNTech a presupus testarea serului pe 40.000 de oameni. Prin comparație, în jur de două milioane de israelieni au primit prima doză.

Datele venite din studiile israeliene oferă primele indicații clare din teren ale eficienței vaccinului.

Oricum, oficiala din Ministerul Sănătății a subliniat că, deocamdată, datele nu sunt suficiente pentru a stabili dacă vaccinul împiedică complet transmiterea virusului.

În același timp, ea a avertizat că aproape o cincime din cei 1.000 de pacienți care se confruntă în prezent cu forme severe ale bolii în Israel au apucat în prealabil să primească prima doză de vaccin.

”17% din noile cazuri severe de azi, adică 180 de cazuri, au apărut chiar dacă persoanele au primit prima doză”, a spus Alroy-Preis reporterilor.

Reprezentanta Ministerului Sănătății a precizat că din acest motiv, oamenii trebuie să continue să se protejeze chiar și după ce au primit prima doză a vaccinului.

Experții au subliniat de altfel că vaccinul își va atinge potențialul maxim, doar după administrarea celei de-a doua doze, care ar trebui să aducă nivelul de imunitate la 95%.

Ieșirea din lockdown va depinde de rata de vaccinare

Autoritățile au anunțat că de miercuri, toți israelienii de peste 50 de ani sunt eligibili pentru vaccinare. Anunțul a venit la doar câteva ore după ce oficialii a început vaccinarea persoanelor de peste 55 de ani.

Vaccinarea cetățenilor de peste 60 de ani, precum și a cadrelor medicale și a persoanelor aflate la risc a început luna trecută.

Printre cei vaccinați deja se află însă mulți cetățeni mai tineri de 55 de ani, în condițiile în care oficialii au prioritizat flexibilitatea și au încercat să se asigure că dozele nu sunt irosite și sunt oferite, atunci când este cazul, tuturor celor care doresc, indiferent dacă îndeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate.

Ultimele cifre oferite de autorități au indicat faptul că numărul total al persoanelor vaccinate cu cel puțin o doză de vaccin a ajuns la 1.910.330, adică 20% din populație.

Marți însă, premierul Benjamin Netanyahu a sărbătorit administrarea a 2.000.000 de vaccinuri.

În ciuda acestui succes, restricțiile impuse în Israel nu vor fi ridicate foarte curând. Surse din Ministerul Sănătății au sugerat că actualul lockdown – care va expira pe 21 ianuarie – va fi cel mai probabil prelungit.

Ieșirea din lockdown, scrie Times of Israel, va fi graduală și va depinde de rata de vaccinare și de numărul de cazuri severe.

Dacă Israelul primește la timp toate dozele de vaccin contractate, atunci autoritățile speră să vaccineze 5,2 milioane de persoane – adică peste 50% din populație – până pe 20 martie.

Ministerul Sănătății și-a propus să introducă și certificate de vaccinare, care vor permite celor ce au primit serul să participe la unele activități la care persoanele nevaccinate nu vor avea acces.

Sursă: libertatea.ro