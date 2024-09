Indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, plătite în avans, în septembrie 2024. Anunțul AJPIS Alba

10-11 septembrie 2024: Primul eveniment de învățare interregională în cadrul proiectului ACROSS. Vizite de studiu și schimburi de experiență, la Alba Iulia Municipiul Alba Iulia, în calitate de lider de proiect, organizează în perioada 10-11 septembrie 2024, primul eveniment de învățare interregională în cadrul proiectului „Aligning public and CoRpOrate Sustainability goalS” – ACROSS, finanțat prin […]